Joven en estado crítico tras ataque familiar en Orán

Un joven fue ingresado en estado crítico al hospital San Vicente de Paul tras sufrir una herida de arma blanca en un conflicto familiar en Orán.

Hoy 01:21

El martes pasado, un joven fue trasladado al hospital San Vicente de Paul con una grave herida de arma blanca que lo mantiene en estado crítico.

Los informes indican que el incidente ocurrió en el B° 4 de Junio de Orán durante una acalorada discusión familiar.

Según fuentes de Multivisión Federal, las lesiones son severas, incluyendo una perforación en los pulmones, lo que ha generado gran preocupación entre los médicos.

La agresora, identificada por las autoridades, ya se encuentra detenida mientras se llevan a cabo las investigaciones pertinentes.

Además, se ha revelado que existe un historial de al menos siete denuncias cruzadas entre el agredido y la presunta agresora, lo que complica aún más el caso.

Las autoridades locales han iniciado una exhaustiva investigación para aclarar los detalles de este violento suceso familiar.

Este incidente pone de relieve la importancia de abordar la violencia familiar y sus consecuencias en la comunidad.