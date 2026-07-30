Imanol Edgardo Uziel Hurtado recibe 13 años de prisión por homicidio

El Tribunal de Juicio de San Pedro condenó a Imanol Edgardo Uziel Hurtado a 13 años de prisión por el homicidio de José Roberto Tarifa, ocurrido en noviembre de 2025 en La Mendieta.

Hoy 02:10

El Tribunal de Juicio de San Pedro ha emitido una sentencia de 13 años de prisión para Imanol Edgardo Uziel Hurtado, quien fue hallado culpable del homicidio de José Roberto Tarifa, un crimen que tuvo lugar el 16 de noviembre de 2025 en el barrio El Sauzal de La Mendieta.

La decisión fue anunciada tras cuatro audiencias en el Centro Judicial de San Pedro, donde los jueces determinaron que Hurtado era penalmente responsable del delito de homicidio simple.

El Tribunal, presidido por el juez Sergio Martín González, y acompañado por los jueces Leonardo Ariel Zazzali y Juan Ángel Cabezas Hametti, tomó la decisión de manera unánime. La Secretaría estuvo a cargo de Guillermo Hugo Giménez Otero.

Además de la condena, se ordenó que Hurtado permanezca detenido en el establecimiento carcelario donde se encuentra. También se dispuso la restitución de los bienes que fueron secuestrados durante la investigación del caso.

Los fundamentos de la sentencia serán comunicados dentro del plazo establecido por el Código Procesal Penal de la Provincia, a través de su publicación en el Sistema de Gestión Judicial.

De acuerdo a la acusación fiscal, el hecho ocurrió alrededor de la 1.30 del 16 de noviembre de 2025, cuando José Roberto Tarifa se encontraba en las cercanías de su hogar en el barrio El Sauzal.

En ese momento, Hurtado llegó al lugar y, tras una discusión, le propinó una puñalada en la región torácica con un arma blanca, lo que causó una herida cardíaca y, posteriormente, su muerte por shock hipovolémico.