Con el debut de Domínguez, Central Córdoba va por su primera victoria ante Atlético Tucumán

Central Córdoba recibirá este jueves, desde las 21.15, a Atlético Tucumán en el Estadio Único Madre de Ciudades, por la segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El encuentro marcará el estreno oficial de Sebastián Domínguez como director técnico del Ferroviario.

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El conjunto santiagueño llega golpeado tras la derrota 1-0 frente a Gimnasia de Mendoza en el debut, partido que se disputó luego de la sorpresiva salida de Lucas Pusineri. Ahora, con un nuevo cuerpo técnico, el objetivo será comenzar una nueva etapa con una victoria ante su gente.

Por su parte, Atlético Tucumán, dirigido por Julio Falcioni, también intentará conseguir su primer triunfo del campeonato. El Decano igualó 0-0 frente a Independiente Rivadavia en la primera jornada y buscará hacerse fuerte como visitante en Santiago del Estero.

Para este compromiso, Domínguez no podrá contar con los refuerzos, ya que todavía no fueron habilitados. Además, realizará varias modificaciones respecto al equipo que cayó en Mendoza. Una de las principales novedades será el ingreso de Vallejos en el arco por Luis Aguerre, mientras que el entrenador apostará por un esquema 4-2-3-1, con un solo delantero de referencia.

Probable formación de Central Córdoba

Vallejos; Moyano, Maciel, Mansilla, Marchi; Vera, Cravero; Laprida o Martínez, Saltita González, Barrera; Santos.

Datos del partido

Partido: Central Córdoba vs. Atlético Tucumán.

Central Córdoba vs. Atlético Tucumán. Competencia: Fecha 2 del Torneo Clausura.

Fecha 2 del Torneo Clausura. Día: Jueves.

Jueves. Hora: 21.15.

21.15. Estadio: Único Madre de Ciudades.

Único Madre de Ciudades. Árbitro: Andrés Merlos.

Andrés Merlos. VAR: Brian Ferreyra.

Brian Ferreyra. TV: TNT Sports.

Con la expectativa que genera el inicio del ciclo de Sebastián Domínguez, Central Córdoba intentará dejar atrás el traspié del debut y sumar sus primeros tres puntos del campeonato frente a un Atlético Tucumán que también llega con la necesidad de ganar.