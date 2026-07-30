Detención de sospechoso por abuso sexual en Santa Lucía, Tucumán

El jefe de policía Joaquín Girvau informó sobre la detención de un hombre de 37 años acusado de abuso sexual en Santa Lucía, Tucumán, tras una serie de allanamientos.

Hoy 01:13

El jefe de Policía de Tucumán, Joaquín Girvau, anunció este miércoles la detención del principal sospechoso de un grave abuso sexual ocurrido en la localidad de Santa Lucía, en el departamento Monteros. La víctima, una mujer mayor de edad, se encuentra internada en terapia intensiva en el Hospital Padilla debido a las graves lesiones sufridas.

La mujer fue encontrada en la Ruta Provincial 324 con múltiples lesiones físicas y en estado de desorientación. Inicialmente, recibió asistencia de los efectivos de la Comisaría de Santa Lucía y fue trasladada al Hospital Regional de Monteros, antes de ser derivada al Hospital Padilla, donde permanece con traumatismos en la cabeza y fracturas en varias partes del cuerpo.

Durante su declaración, la víctima identificó al agresor como el ahora detenido. Esto llevó a un equipo de la Unidad de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos Oeste a realizar diversas averiguaciones, entrevistas y análisis de grabaciones, lo que permitió identificar los domicilios del sospechoso y solicitar las órdenes de allanamiento pertinentes ante la Unidad Fiscal de Abuso Sexual del Centro Judicial Monteros.

En conversación con LV12, Girvau confirmó que la Policía actuó rápidamente para identificar al presunto autor del ataque: "Ha sido un hecho violento, donde una mujer mayor de edad fue agredida y abusada por un sujeto que inmediatamente fue identificado por la Policía", explicó.

El jefe policial detalló que, bajo orden judicial, se llevaron a cabo allanamientos en los domicilios relacionados con el acusado, donde se incautaron prendas de vestir y teléfonos celulares que serán incorporados a la investigación. "Se procedió al secuestro de ropa y de varios celulares. La víctima fue quien identificó al agresor", afirmó Girvau.

El detenido, de 37 años, cuenta con antecedentes de delitos de abuso sexual y había recuperado su libertad recientemente tras cumplir una condena. "Estamos hablando de una persona que ya había cumplido una condena por abuso sexual y salió hace poco del penal. Es reincidente", afirmó el jefe de Policía.

En cuanto al estado de salud de la víctima, Girvau indicó que presenta múltiples fracturas, lesiones en la cabeza y signos de abuso sexual con acceso carnal. Se presume que el agresor la habría dejado creyendo que estaba sin vida. "Prácticamente la dio por muerta. Ella logró salir hasta la ruta y fue auxiliada por un automovilista que dio aviso al personal policial", relató.

Las investigaciones indican que la mujer y el acusado se conocían a través de redes sociales y habían tenido encuentros previos. El ataque tuvo lugar en un camino cercano al puente sobre el río Santa Lucía. La causa sigue bajo investigación por la Unidad Fiscal de Abuso Sexual del Centro Judicial Monteros, mientras el acusado se encuentra a disposición de la Justicia.