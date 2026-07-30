Tuli Acosta, señalda como la tercera en discordia La Joaqui y Luck Ra

La cantante quedó en el centro de los rumores luego de que surgieran versiones que la señalaban como una posible tercera en discordia. Su respuesta en redes sociales generó repercusión.

Hoy 01:10

La separación de La Joaqui y Luck Ra continúa generando comentarios y especulaciones en el mundo del espectáculo. Luego de que ambos confirmaran el final de su relación, comenzaron a circular versiones sobre una posible tercera persona involucrada y uno de los nombres que más se mencionó fue el de Tuli Acosta.

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Ante la creciente repercusión, la artista decidió responder a través de sus redes sociales con un mensaje que muchos interpretaron como una referencia directa a los rumores.

Mientras terminaba su rutina de entrenamiento, Tuli Acosta compartió un video en el que se mostró sonriente, posando frente a la cámara y bailando. Junto a las imágenes, dejó una frase que llamó la atención de sus seguidores: "Ni idea, yo ando en mi mundo".

La respuesta de la cantante rápidamente se viralizó y fue tomada por algunos usuarios como una forma de despegarse de las versiones que la vinculaban sentimentalmente con Luck Ra.

Los rumores tras la ruptura de La Joaqui y Luck Ra

La separación de los artistas fue confirmada por ambos mediante mensajes publicados en sus redes sociales, donde aclararon que se trató de una decisión tomada de común acuerdo y desde el respeto.

Sin embargo, las especulaciones no tardaron en aparecer. El tema fue analizado en el programa Bondi Live, donde Ángel de Brito y su equipo repasaron distintas versiones sobre los motivos del final de la pareja.

Según contó De Brito, la decisión habría sido tomada por Luck Ra. "Él decidió tomar otro rumbo, se desenamoró y terminó la relación", aseguró el conductor, citando información que había sido mencionada previamente en televisión.

Durante el debate, surgió la posibilidad de que hubiera otra mujer involucrada, aunque De Brito aclaró que se trataba de una hipótesis y no de una información confirmada.

Fue entonces cuando la panelista Romi Scalora mencionó que en redes sociales circulaban rumores sobre una tercera persona y, al ser consultada sobre quién era señalada, mencionó a Tuli Acosta.

El propio Ángel de Brito recordó que el nombre de la cantante ya había sido mencionado anteriormente en el programa y opinó sobre la posibilidad de un vínculo entre ambos artistas.

El comunicado de La Joaqui tras la separación

Luego de varias versiones, La Joaqui y Luck Ra decidieron confirmar públicamente el final de su relación.

La cantante explicó que la ruptura fue una decisión tomada con cariño y sin conflictos. "Nuestra relación llegó a su fin", expresó en un mensaje donde pidió evitar especulaciones sobre los motivos.

Además, destacó el vínculo que Luck Ra construyó con sus hijas y remarcó que la separación no estuvo relacionada con falta de amor o problemas familiares.

"Ha sido una decisión aceptada con respeto, entendimiento, cariño y sobre todo agradecimiento", escribió la artista.

La Joaqui también explicó que ambos atraviesan etapas diferentes y tienen proyectos personales distintos, por lo que decidieron continuar sus caminos por separado.

Mientras transita este momento, la cantante se encuentra en Costa Rica junto a sus hijas, priorizando su familia y sus próximos proyectos profesionales.