Mario Benavente recibió un enorme respaldo en plenarios realizados en Villa Hortensia y en el Club del Maestro

Los plenarios se llevaron a cabo en un importante marco de público y con la presencia de las principales autoridades provinciales.

Hoy 23:23

Miles de militantes del Frente Cívico por Santiago y vecinos de todos los barrios capitalinos dieron este miércoles por la tarde un contundente respaldo a Mario Benavente como candidato a intendente de la Capital, en dos plenarios donde estuvo acompañado por el senador y máximo referente de la principal fuerza política de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, y por el gobernador Elías Suárez.

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Una verdadera multitud desbordó las instalaciones de Villa Hortensia, donde se realizó el primer encuentro con dirigentes y militantes del circuito 7C. El otro encuentro multitudinario se hizo en el Club del Maestro con vecinos de los circuitos 8 y 8B.

Benavente también estuvo acompañado en ambas reuniones por la actual intendente Norma Fuentes; el senador José Neder, la ex gobernadora Claudia de Zamora y Justo Molina Areal, que encabeza la lista de concejales.

Al dirigirse a los militantes del Frente Cívico y vecinos de la ciudad, Zamora agradeció el acompañamiento y remarcó que el 2 de agosto no solo se elige un intendente, sino que se ratifica un proyecto de progreso para la ciudad.

"Tenemos un buen candidato, que es Mario Benavente, y no solo es el resultado, sino la posibilidad de dar continuidad al proyecto de unidad de todos los santiagueños. Aquí estamos radicales y peronistas liderados bajo un mismo objetivo: una provincia y una ciudad con posibilidades para todos", expresó.

En tanto, el gobernador Suárez ratificó las convicciones del espacio y sostuvo que el Frente Cívico representa los intereses de todos los santiagueños. "El próximo domingo vamos a ratificar en las urnas esa convicción que ustedes tienen", afirmó.

Por su parte, Mario Benavente definió al Frente Cívico como un proyecto que trabaja para todos, sin distinción política y adelantó ejes de su gestión.

En su mensaje, el candidato ratificó el compromiso de llevar adelante una gestión que tenga un vínculo estrecho con los vecinos, pensando en soluciones concretas y ofrecer una mejor calidad de vida para todos, apelando a las nuevas tecnologías y mejores servicios para construir una ciudad más moderna e inclusiva para todos.

Para cerrar, Benavente convocó a la militancia a hacer un último esfuerzo esta semana, "hablando con vecinos, amigos y familiares para transmitir el proyecto de inclusión para toda la ciudad que propone el Frente Cívico".