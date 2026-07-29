Domínguez ajusta el equipo para su estreno en el banco de Central Córdoba

El nuevo entrenador del Ferroviario no podrá contar por el momento con los refuerzos, que aún no fueron habilitados, y prepara modificaciones para el duelo de este jueves en el Madre de Ciudades por la segunda fecha del Torneo Clausura.

29/07/2026

Central Córdoba ultima detalles para recibir este jueves, desde las 21.15, a Atlético Tucumán en el Estadio Único Madre de Ciudades, en un encuentro correspondiente a la segunda fecha del Torneo Clausura que marcará el estreno oficial de Sebastián Domínguez como entrenador del Ferroviario.

De cara al compromiso, el flamante DT todavía no podrá contar con los refuerzos, ya que el club aún no recibió la habilitación correspondiente para que puedan estar a disposición. Por ese motivo, Domínguez deberá apostar por la base del plantel y realizar algunas variantes obligadas respecto al equipo que cayó en el debut frente a Gimnasia de Mendoza.

Uno de los cambios confirmados estará en el arco. Luis Aguerre dejará su lugar y el juvenil Vallejos tendrá la oportunidad de ser titular, mientras que Máximo Álvarez ocupará un lugar en el banco de suplentes como segundo arquero.

En el aspecto táctico, el entrenador también planea modificar el esquema ofensivo. Lucas Naya saldría del equipo debido a que Domínguez no pretende utilizar un sistema con doble centrodelantero. En su lugar, sumará un volante al mediocampo y el principal candidato es Saltita González, mientras que Santos quedaría como única referencia de ataque.

Otra de las dudas aparece sobre el sector derecho del mediocampo. Allí, Laprida y Martínez disputan un lugar en el equipo titular, aunque la intención del cuerpo técnico sería inclinarse por un volante con características más naturales para esa función.

El probable equipo de Central Córdoba 4-2-3-1

Vallejos; Moyano, Maciel, Mansilla, Marchi; Vera, Cravero; Laprida o Martínez, Saltita González, Barrera; Santos.

Con la obligación de recuperarse tras la derrota en el debut y comenzar con el pie derecho el ciclo de Sebastián Domínguez, Central Córdoba buscará hacerse fuerte en casa y sumar sus primeros puntos en el Torneo Clausura.