Instituto sumó su primer triunfo en Alta Córdoba ante Platense

La Gloria se recuperó de la caída en Liniers con un triunfo por 2 a 1 ante el Calamar en el Estadio Monumental Presidente Perón, por la segunda fecha del Torneo Clausura 2026.

29/07/2026

Instituto dejó atrás la caída sufrida en el debut y consiguió una importante victoria por 2-1 frente a Platense en Alta Córdoba, por la segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

El elenco cordobés asumió el protagonismo desde el inicio y encontró rápidamente la ventaja. A los 13 minutos del primer tiempo, Sosa desbordó por la banda izquierda y envió un centro atrás para la aparición de Giuliano Cerato, quien definió de zurda para establecer el 1-0.

La Gloria mantuvo el control del encuentro durante gran parte de la primera etapa y, aunque no generó demasiadas situaciones claras, siempre dio la sensación de estar más cerca de ampliar la diferencia que de sufrir el empate. Antes del descanso, Alex Luna estuvo cerca del segundo, pero una gran intervención de Cuesta evitó la caída de la valla visitante.

En el complemento, el conjunto cordobés volvió a golpear rápidamente. Otra vez Sosa fue clave por el sector izquierdo y asistió a Tissera. El arquero Cozzani respondió en el primer intento, pero el rebote le quedó nuevamente al delantero, que no perdonó y marcó el 2-0, cumpliendo con la conocida ley del ex.

Con el resultado en contra, Platense adelantó sus líneas y buscó descontar, aunque le costó generar peligro. La ocasión más clara llegó con un remate de Heredia que pasó muy cerca del arco. Recién sobre el final, Bobadilla descontó para el Calamar, aunque el tiempo no alcanzó para cambiar la historia.

Con este triunfo, Instituto sumó sus primeros tres puntos en el Torneo Clausura y recuperó la confianza tras la derrota frente a Vélez en el debut. Platense, por su parte, volvió a caer fuera de casa y continúa obligado a sumar para alejarse de la zona comprometida de la Tabla Anual, mientras también mantiene su atención puesta en la próxima serie de la Copa Libertadores frente a Coquimbo.