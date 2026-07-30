Elías Suárez participó de la inauguración de la nueva planta industrial de Labofarma en La Banda

La firma santiagueña comenzará a producir alimentos funcionales, leche en polvo vitaminizada y suplementos dietarios en el Parque Industrial. El gobernador destacó la generación de valor agregado y empleo local.

Hoy 11:10

El gobernador Elías Suárez participó este jueves por la mañana de la inauguración de la nueva planta industrial de Labofarma S.A., ubicada en el Parque Industrial de la ciudad de La Banda.

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La empresa está especializada en la producción de alimentos funcionales-nutricionales en polvo y suplementos dietarios, elaborados bajo estrictos estándares de control de calidad y buenas prácticas de manufactura.

Durante la visita, el mandatario fue recibido por los socios gerentes de la firma, Jorge Llarul y María Guadalupe Suárez, quienes lo acompañaron en un recorrido por las modernas instalaciones, laboratorios y áreas de producción tecnológica.

Suárez estuvo acompañado por el senador Gerardo Zamora; el jefe de Gabinete, Víctor Araujo; y los ministros de Producción, Néstor Machado; de Desarrollo Social, Ángel Niccolai; y de Salud, Natividad Nassif. También participaron la secretaria de Trabajo, Julia Comán; el secretario de Salud, Gustavo Sabalza; el secretario de Coordinación Económica, Jorge Murad; y el subsecretario de Industria, Llamil Abdala.

Durante la presentación, los directivos detallaron que la planta comenzará a operar con un esquema inicial de producción que incluye leche en polvo modificada y vitaminizada para niños de 1 a 3 años, leche en polvo vitaminizada para niños mayores de 4 años, alimentos funcionales en polvo formulados para adultos y mujeres embarazadas, y suplementos vitamínicos de alta gama orientados al rendimiento deportivo.

En ese marco, el gobernador destacó la importancia de consolidar un polo productivo que permita generar valor agregado y empleo local en la provincia.

“Es un honor poder acompañar en esta inauguración a una nueva empresa santiagueña que, junto al doctor Llarul y a la licenciada Suárez, le muestra a los santiagueños y a la región que en Santiago del Estero los conocimientos se industrializan y dan origen a productos elaborados de alta calidad, incorporando mano de obra santiagueña”, expresó.

Suárez también remarcó el rol del Estado en el acompañamiento al sector privado y en la promoción de iniciativas vinculadas con la innovación y el desarrollo productivo.

“Ese es el sentido que desde el Estado le damos al apoyo a los sectores privados para poder generar y cumplir sus sueños, que a la vez cumplen el sueño de toda una provincia. Aspiramos a que Santiago del Estero se posicione en el contexto nacional e internacional con la fuerza y la voluntad de su gente y de sus emprendedores privados”, afirmó.

Por su parte, Jorge Llarul sostuvo que la presencia de las autoridades representa una señal de cercanía institucional con la producción, el trabajo y la innovación.

“Para nosotros, la presencia de todas las autoridades no es protocolar, es estar cerca de la producción, de la innovación y de nuestra gente. Desde aquel proceso transformacional que inició el 23 de marzo de 2005, los santiagueños incorporamos la fe en el crecimiento indefinido, y hoy, más de 20 años después, ese desarrollo está a la vista”, señaló.

El empresario destacó además que la nueva planta representa la concreción de un proyecto familiar e industrial arraigado en la región, y remarcó que el conocimiento científico local puede transformarse en producción.

“Esto demuestra que cuando se unen los objetivos entre el sector privado y el Estado, la sociedad crece”, consideró.

Con esta inauguración, Santiago del Estero suma un nuevo eslabón a su cadena de valor industrial, con una inversión privada orientada al desarrollo tecnológico, la diversificación económica y la generación de empleo genuino.