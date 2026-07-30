El Gobierno nacional fijó en US$3000 el límite para compras online en el exterior por puerta a puerta

ARCA oficializó un marco normativo que aclara que los costos de envío quedan fuera de la tarifa máxima.

Hoy 12:01

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) estableció en US$3000 el límite de valor FOB (Free On Board, traducido como “Libre a Bordo”) para importar mercadería mediante el régimen de envíos postales internacionales puerta a puerta destinado a uso personal.

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La medida, oficializada bajo la Resolución General 5884/2026, alcanza las compras online en el exterior cuyo valor no supere el límite establecido, con un máximo de hasta tres unidades de la misma especie de producto por paquete y siempre que no se presuma una finalidad comercial.

Según pudo saber el diario La Nación de fuentes oficiales, la normativa tiene por fin además aclarar que los costos de envío quedan fuera de la tarifa máxima de los 3000 dólares.

Por otro lado, la norma libera a estos paquetes de cumplir con normativas técnicas locales del Sistema Digital de Identificación de Productos (SiDIP), de restricciones económicas, medidas antidumping o compensatorias y controles de terceros organismos posteriores al despacho.

La regulación exceptúa de estas libertades los medicamentos para uso personal o familiar, los cuales sí mantienen la exigencia de presentar la autorización previa de la ANMAT para su ingreso al país.

La disposición complementa la medida oficializada el pasado 17 de julio a través del Decreto 604/2026, mediante el cual el Poder Ejecutivo unificó el tratamiento de las importaciones por correo.

Según ese texto, los envíos de hasta US$400 quedan exentos del pago de derechos de importación y de la tasa de estadística, con un límite de hasta cinco operaciones anuales por persona, equiparando el esquema con el de los couriers privados.

Este monto reemplazó al que regía desde el año 2019 por el Decreto 221/2019, que fijaba la exención en apenas US$50 por envío, aunque con un cupo más amplio de hasta doce operaciones anuales por persona.

Además, el decreto eliminó los topes de valor para las exportaciones comerciales por vía postal y autorizó al operador postal a representar automáticamente al destinatario en el control aduanero.

Declaración anticipada

En el marco de la simplificación del régimen, se estableció que el operador postal deberá presentar una declaración ante la aduana antes de la llegada del envío, agilizando el proceso.

El comprador podrá validar o rectificar los datos en la plataforma en un plazo de 24 horas. En caso de superar el tope fijado o las tres unidades de la misma especie, el paquete quedará sujeto al pago de la totalidad de los impuestos del régimen general de importación.