“Son delincuentes con uniformes”: habló el abogado del joven que denunció abuso policial en la Comisaría Séptima

El letrado Martín Rojas Pavón se refirió así al caso durante la audiencia privada por la causa de usurpación de domicilio, expediente por el cual había sido detenido el joven de 21 años.

Hoy 12:31

El abogado Martín Rojas Pavón, defensor del joven de 21 años que denunció haber sido víctima de abuso y apremios ilegales dentro de la Comisaría Séptima, se refirió al grave caso durante la audiencia privada realizada este jueves.

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“Son delincuentes con uniformes”, sostuvo el profesional al hacer referencia a los efectivos policiales investigados por el episodio denunciado dentro de la dependencia.

La audiencia de este jueves estuvo vinculada a la causa por presunta usurpación de domicilio, expediente por el cual el joven había sido detenido durante el fin de semana.

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En ese marco, Rojas Pavón remarcó la necesidad de separar los dos procesos judiciales que avanzan en paralelo: por un lado, la causa en la que está involucrado el joven; y por otro, la investigación contra los efectivos policiales por lo que habría ocurrido dentro de la dependencia.

Según se informó, este viernes se llevará a cabo una nueva audiencia, pero en el marco de la causa que investiga los presuntos apremios ilegales y abuso denunciados por el joven y su familia.

El caso tomó fuerte repercusión luego del testimonio de Malvina Godoy, madre del joven, quien habló con Radio Panorama y relató entre lágrimas lo que habría sufrido su hijo mientras permanecía detenido.

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La mujer denunció que el joven fue golpeado, torturado y sometido a un gravísimo abuso dentro de la comisaría. También aseguró que otros internos habrían presenciado parte de lo ocurrido y que estarían en condiciones de aportar datos relevantes para la investigación.

En la causa por lo ocurrido en la Comisaría Séptima interviene la Fiscalía de Violencia Institucional, que deberá avanzar con las medidas correspondientes para determinar las responsabilidades de los efectivos señalados.

Mientras tanto, la defensa del joven insiste en que se esclarezca lo ocurrido y en que se investigue hasta las últimas consecuencias el accionar de los policías involucrados.