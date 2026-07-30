Segundo sismo en dos días: volvió a temblar Santiago del Estero durante la madrugada

El Inpres informó un movimiento de magnitud 2.9 con epicentro cerca de Guasayán. No se registraron daños ni personas afectadas.

Hoy 12:54

Un nuevo movimiento sísmico volvió a registrarse en Santiago del Estero durante la madrugada de este jueves, según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres).

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El organismo indicó que el temblor tuvo una magnitud de 2.9 y ocurrió a las 00:52, con epicentro ubicado a 30 kilómetros al suroeste de Guasayán, 60 kilómetros al norte de Frías y 68 kilómetros al sureste de La Cocha.

El sismo tuvo una profundidad de 352 kilómetros, una característica que suele disminuir la percepción del movimiento en la superficie debido a la distancia desde donde se origina.

Se trata del segundo fenómeno registrado de manera consecutiva en la provincia, luego del movimiento sísmico detectado durante la jornada anterior, que había alcanzado una magnitud de 3.3.

Hasta el momento no se informaron daños materiales ni personas afectadas por ninguno de los dos eventos.