El gobernador anunció que JetSMART volará desde el 10 de diciembre entre Santiago del Estero y Buenos Aires con pasajes desde $39.100

El vuelo comenzará a operar con cinco frecuencias semanales y forma parte de una estrategia para mejorar la conectividad y potenciar el desarrollo turístico y económico de la provincia.

Hoy 12:54

El gobernador de la provincia, Elías Suárez, junto a autoridades de la aerolínea JetSMART, anunció una nueva conexión aérea para Santiago del Estero, en lo que fue presentado como un paso clave para fortalecer la conectividad, impulsar el turismo y potenciar el desarrollo local.

Durante el acto, el director de Operaciones de JetSMART, Gonzalo Pérez Corral, destacó el crecimiento sostenido de la compañía y su posicionamiento en el mercado aerocomercial. “Somos la aerolínea con la flota más nueva del continente y hemos sido elegidos tres veces como la low cost preferida por los pasajeros por la consultora Skytrax. Son votaciones de pasajeros, lo que nos pone muy orgullosos”, afirmó.

En ese sentido, detalló que la empresa atraviesa una fuerte expansión en el país. “En Argentina hoy tenemos 15 aeronaves; el año pasado teníamos 8. El plan para este año es terminar con 19 y para marzo de 2027 llegar a 23 aeronaves. Es un crecimiento bien grande, triplicando lo que teníamos hace dos años”, indicó.

Respecto a la nueva ruta, confirmó que comenzará a operar el próximo 10 de diciembre y unirá Santiago del Estero con Buenos Aires. Además, anunció una tarifa promocional de lanzamiento: “Salimos a la venta con un precio de 39.100 pesos por tramo, con impuestos y tasas incluidas”.

Los vuelos tendrán inicialmente cinco frecuencias semanales y ya se encuentran disponibles en la web de la compañía.

Pérez Corral subrayó que la decisión de desembarcar en la provincia responde a una demanda concreta de mayor conectividad. “Vemos la falta de conectividad que tanto el gobernador como las autoridades nos han marcado y hoy estamos haciendo realidad este anuncio”, sostuvo.

Asimismo, destacó el potencial del aeropuerto santiagueño, que este año ya movilizó cerca de 86.000 pasajeros. “Se ve que hay una oportunidad gigante, hay mucho más por hacer y por servir”, expresó.

El directivo también hizo referencia al modelo de negocio de la empresa y defendió el concepto de bajo costo. “Low cost no es mala calidad, es hacer las cosas de manera eficiente. Tenemos aviones nuevos, menor consumo de combustible y una operación robusta, con buenos índices de puntualidad y elección de pasajeros”, explicó.

Finalmente, remarcó que la llegada de nuevos vuelos puede generar un impacto positivo en la economía local. “La conectividad genera movimiento y beneficia a agencias de viaje, restaurantes, taxis y a todo el sector turístico. Esperamos que nos vaya bien para poder sumar más frecuencias e incluso evaluar nuevas rutas”, concluyó.

Del anuncio también participaron autoridades provinciales y representantes del sector turístico, quienes coincidieron en destacar la importancia de esta nueva conexión para el crecimiento de Santiago del Estero.