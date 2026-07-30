Tenía 18 años: hallaron muerta a una adolescente argentina en Punta del Este

El cuerpo de Pepa Almendra Vergara di Benedetto fue hallado en la playa. Había pasado parte de su vida en San Javier, Córdoba, junto a su madre y su abuela.

Hoy 12:33

Pepa Almendra Vergara di Benedetto, una adolescente cordobesa de 18 años, fue encontrada muerta este miércoles en Playa Mansa, Punta del Este, en circunstancias que aún están siendo foco de investigación.

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Según se informó, la joven vivía hace un tiempo en Uruguay y el lunes pasado su familia había denunciado su desaparición ante la Policía local.

Al comienzo de la investigación, se consideró la hipótesis de una desaparición por voluntad propia: Almendra había salido de su departamento para ir a una biblioteca en el centro de Maldonado ese lunes.

El operativo de búsqueda incluyó el análisis de cámaras de videovigilancia, tanto privadas como públicas. Con esas imágenes, pudieron reconstruir parte de su recorrido y un chofer de micro informó a la Policía que la había llevado.

Luego, las grabaciones la ubicaron cerca del hotel Enjoy Punta del Este, según informó el medio cordobés El Doce TV. El registro audiovisual se interrumpió a la altura de la parada 5 de Playa Mansa, donde finalmente fue encontrada sin vida por Prefectura.

El cuerpo estaba entre unos arbustos y, según las pericias iniciales, el fallecimiento se produjo poco antes de que la encontraran. El caso permanece bajo investigación y no se descarta ninguna hipótesis, aunque algunos medios locales indicaron que podría tratarse de un suicidio.

Familiares de la joven expresaron su conmoción tras conocerse la noticia. Una de sus tías señaló que mantenían la esperanza de encontrarla con vida y afirmó que aún no logran comprender lo sucedido.

Según relató, Almendra había vivido parte de su vida en San Javier, Córdoba, junto a su madre y su abuela, y llevaba varios años radicada en Uruguay. Estudiaba, compartía tiempo con amigos y era considerada por su entorno una persona reservada respecto de sus problemas personales.

“Era de esas personas que uno nunca piensa que fuera a hacerse algo malo a sí misma. Quería la vida, realmente la quería, pero no sabemos qué pasó”, dijo la tía.

En declaraciones a Montevideo Portal, también cuestionó la lectura que hicieron las fuerzas de seguridad sobre lo que transmitía la última grabación de la joven con vida: “La Policía nos decía que en las imágenes parecía que estaba delirando, pero a nosotros eso no nos cierra”.

“Era una gurisa buena y simple”, expresó su tía, quien la definió además como una persona con “un espíritu único”.