Confirmaron el pago de un nuevo bono para jubilados y pensionados en agosto

El Gobierno oficializó un nuevo refuerzo previsional que será abonado junto a los haberes de agosto. La medida alcanza a jubilados de la mínima, pensionados y beneficiarios de prestaciones a cargo de ANSES.

Hoy 08:02

El Gobierno nacional oficializó este jueves el pago de un nuevo bono extraordinario previsional para jubilados y pensionados, que será abonado durante el mes de agosto de 2026.

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La medida fue establecida a través del Decreto 686/2026, publicado en el Boletín Oficial, y contempla un refuerzo de hasta $70.000 para beneficiarios del sistema previsional.

De acuerdo con el texto oficial, el bono alcanzará a las personas titulares de prestaciones contributivas previsionales a cargo de la ANSES, beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor, pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más, y otras pensiones no contributivas y graciables cuyo pago esté a cargo del organismo.

Según lo dispuesto, quienes perciban un monto menor o igual al haber mínimo previsional garantizado cobrarán el bono completo.

En tanto, aquellos titulares que perciban haberes superiores al mínimo recibirán un monto proporcional, hasta alcanzar el tope que resulte de sumar el haber mínimo más el bono extraordinario previsional.

El decreto también establece que, para acceder al pago, los beneficios deberán encontrarse vigentes en el mismo mensual en el que se realice la liquidación.

Además, el refuerzo tendrá carácter no remunerativo, no estará sujeto a descuentos y no será computable para ningún otro concepto.

De esta manera, el Gobierno vuelve a otorgar el bono previsional sin actualización del monto, que se mantiene en $70.000 para el mes de agosto.