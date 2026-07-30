Santiago del Estero tendrá otro día nublado: jueves con 26ºC y alta humedad

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada estable para este jueves 30 de julio. La provincia tendrá temperaturas agradables, mucha nubosidad y sin probabilidades de lluvias.

Hoy 06:41

Santiago del Estero continuará con temperaturas moderadas durante este jueves 30 de julio de 2026, según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De acuerdo con los datos publicados por el organismo, la jornada comenzará con una temperatura mínima de 14 grados, mientras que por la tarde la máxima podría alcanzar los 26 grados, marcando nuevamente registros superiores a los habituales para esta época del año.

El cielo permanecerá nublado durante toda la jornada, aunque las condiciones se mantendrán estables y no se esperan precipitaciones en la provincia.

En cuanto a la humedad, los valores serán elevados y rondarán el 90%, lo que podría generar una sensación de mayor presencia de humedad en el ambiente durante gran parte del día.

De esta manera, Santiago del Estero tendrá un jueves con temperaturas agradables, nubosidad persistente y sin lluvias, en una semana que se viene caracterizando por un clima más templado de lo esperado para fines de julio.