"Spider-Man: Un nuevo día" se suma a la grilla de propuestas de Cine Sunstar

La nueva entrega de las aventuras del emblemático personaje de Marvel es la gran novedad en la cartelera.

Hoy 08:45

Como cada jueves, la cartelera de Cine Sunstar se renueva con los mejores estrenos. En este caso, la gran novedad es la nueva película de uno de los superhéroes más populares. Se trata de Spider-Man: Un nuevo día, cuarta entrega de la saga protagonizada por Tom Holland junto a Zendaya que ya dejaron su sello en el universo arácnido.

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En Spider-Man: un nuevo día, un adulto Peter Parker vive solo y olvidado por todos tras los eventos de No Way Home. Mientras protege una Nueva York que ya no recuerda su nombre, su cuerpo sufre una peligrosa evolución física al tiempo que enfrenta a una poderosa y nueva amenaza.

La película está dirigida por Destin Daniel Cretton y protagonizada por Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, Jacob Balaton, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando, Florence Pugh y Mark Ruffalo sobre un guión de Chris McKenna, Erik Sommers y Justin Kuritzkes.