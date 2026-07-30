El Gobierno expulsará o impedirá el ingreso de extranjeros que inciten odio contra la Argentina

La medida fue dispuesta mediante un DNU firmado por Javier Milei. También alcanzará a quienes promuevan mensajes de discriminación o violencia contra argentinos y a quienes ultrajen símbolos patrios.

Hoy 09:10

El Gobierno nacional publicó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) mediante el cual incorporó nuevas causales para impedir el ingreso al país o expulsar del territorio argentino a ciudadanos extranjeros.

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La medida, que lleva la firma del presidente Javier Milei, alcanza a quienes “dirigieren o incitaren mensajes de odio, discriminación y/o violencia contra el pueblo argentino o sus ciudadanos por razón de su nacionalidad”, así como también a quienes ultrajen los símbolos patrios.

La decisión fue dada a conocer por la Oficina del Presidente de la República Argentina (OPRA), que vinculó el decreto con “recientes manifestaciones de hostilidad” contra la Argentina y sus ciudadanos.

“La Oficina del Presidente informa que el presidente Javier G. Milei ha firmado un Decreto de Necesidad y Urgencia que incorpora como causal de prohibición de ingreso y de expulsión del territorio nacional a todo extranjero que dirigiere o incitare mensajes de odio, discriminación y/o violencia contra el pueblo argentino o sus ciudadanos por razón de su nacionalidad, así como el ultraje a los símbolos patrios”, indica el comunicado oficial.

En el mismo texto, el Gobierno remarcó que la defensa del país, de sus habitantes y de sus emblemas “no es negociable”.

“Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país”, sostuvo la OPRA al fundamentar la medida.

Según se informó, la decisión se da luego de una serie de expresiones consideradas hostiles contra la Argentina, que se intensificaron durante el último Mundial de fútbol, especialmente a través de redes sociales.

Con este DNU, el Gobierno busca endurecer los criterios migratorios frente a extranjeros que promuevan mensajes de odio, discriminación o violencia contra el país, sus ciudadanos o sus símbolos nacionales.

La medida quedará ahora incorporada al marco normativo migratorio y habilitará al Estado nacional a aplicar la prohibición de ingreso o la expulsión en los casos contemplados por el decreto.