Guasayán: un hombre quedó inconsciente tras ingerir veneno para ratas luego de una fuerte discusión con su pareja

El dramático episodio ocurrió durante la madrugada de este jueves en Doña Luisa. El hombre fue estabilizado y permanece internado.

Hoy 09:08

Un hombre de 34 años fue internado de urgencia durante la madrugada de este jueves, luego de haber ingerido presuntamente veneno para ratas tras una discusión con su pareja. El hecho ocurrió en la localidad de Doña Luisa, departamento Guasayán, y es investigado por la Justicia.

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De acuerdo con el informe policial, el episodio se registró alrededor de la 1 de la madrugada, cuando el paciente ingresó al hospital local en estado de inconsciencia, lo que motivó la inmediata intervención del personal médico y de efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 40, con colaboración de la Subcomisaría de Villa Balnearia.

En el marco de la investigación, los uniformados entrevistaron a la pareja del hombre, una joven de 28 años, quien manifestó que momentos antes ambos habían mantenido una discusión en la vivienda que comparten. Según su testimonio, en medio del altercado el hombre se dirigió hacia la cocina y, al regresar a la habitación, habría ingerido veneno en grano para ratas.

El paciente fue asistido de inmediato por el personal de salud, que logró estabilizarlo mediante la administración del tratamiento correspondiente. Posteriormente quedó internado en sala de observación, donde permanece bajo monitoreo para evaluar su evolución clínica.

Por disposición de la Fiscalía de turno, se ordenó la recepción de declaraciones formales a las personas involucradas, la correcta identificación de la mujer y la incorporación de todas las actuaciones al expediente judicial, con el objetivo de esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.