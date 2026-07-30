“Me entregaron sus cosas con sangre”: entre lágrimas, la madre del joven abusado en la Séptima acusó a los policías de “violadores”

Malvina Godoy habló con Radio Panorama y relató desconsolada lo que habría sufrido su hijo dentro de la Comisaría Séptima. La causa es investigada por la Fiscalía de Violencia Institucional.

Hoy 10:01

La grave denuncia por presuntos apremios ilegales y abuso dentro de la Comisaría Séptima sumó este miércoles el desgarrador testimonio de Malvina Godoy, madre del joven de 21 años que habría sido atacado mientras permanecía detenido en esa dependencia policial.

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En diálogo con Radio Panorama, la mujer relató entre lágrimas cómo se enteró de lo ocurrido y pidió justicia por su hijo, quien había sido detenido durante el fin de semana.

“Lo detienen el domingo a la noche por un robo, aparentemente de una escalera y una manguera. El lunes me presento en la comisaría para llevarle las pertenencias y la comida. Cuando me reciben, me entregan una bolsa con las pertenencias de él con sangre”, contó la madre.

Según su relato, en ese momento un policía le aseguró que “estaba todo bien” y le pidió que le alcanzara una colcha y una sábana. Sin embargo, horas después recibió un llamado que la alertó sobre la situación de su hijo.

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“A las 2 de la mañana me llaman que le había pasado algo a mi hijo. Me dijeron: ‘Señora, su hijo está bien, lo trasladamos a la Comisaría 54 para más seguridad’”, expresó.

Godoy aseguró que recién a la mañana siguiente tomó conocimiento de la gravedad del hecho a través de familiares de otros internos. “Me entero por la mamá de varios internos que a mi hijo lo habían abusado, lo habían pegado muy feo, casi hasta matarlo, que convulsionaba en el piso”, relató.

La mujer indicó que pidió verlo y que, cuando finalmente pudo hablar con él, el joven le contó lo que habría sufrido dentro de la comisaría. “Mi hijo me contaba todo lo que le hicieron. Yo quiero justicia porque ellos no tenían derecho de hacerle eso a mi hijo”, manifestó.

De acuerdo con la denuncia, el joven habría sido agredido físicamente durante un interrogatorio y sometido a un gravísimo abuso con un palo de escoba. El caso quedó bajo intervención del fiscal de Violencia Institucional, Álvaro Cantos.

En su testimonio, la madre apuntó contra los acusados y pidió que se investigue hasta las últimas consecuencias. “Yo quiero justicia, quiero que paguen por lo que hicieron a mi hijo. Yo no los conozco, no sé por qué se enceguecieron con mi hijo”, sostuvo.

Luego agregó: “Yo estoy en la Fiscalía haciendo la denuncia. Yo no voy a parar por lo que le hicieron a mi hijo estos violadores, porque son violadores”.

En la entrevista se informó que los imputados son el cabo Nahuel Salas, el agente Sebastián Abregú y un celdero de apellido Díaz. Todos estarían vinculados a la Comisaría Séptima.

Godoy también sostuvo que otros detenidos habrían sido testigos de lo ocurrido y que incluso intentaron reclamar para que el joven recibiera asistencia. “Los presos querían prender fuego para que lo atiendan a mi hijo. Los presos saben todo lo que le hicieron, están amenazados dentro de la Séptima”, denunció.

Tras el episodio, el joven fue examinado por un médico forense y trasladado a la Comisaría 54, en el barrio Los Flores. Según indicó su madre, este miércoles debía ser llevado a Tribunales para una audiencia vinculada a la causa por la que había sido detenido.

En paralelo, se aguardan avances en la investigación contra los policías acusados, en una causa que ya genera fuerte repercusión por la gravedad de los hechos denunciados.

Mientras tanto, la familia reclama justicia y pide que se determinen todas las responsabilidades por el grave hecho denunciado dentro de la Comisaría Séptima.