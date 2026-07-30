Horror en Estados Unidos: detuvieron a un hombre acusado de matar a su madre a martillazos

La víctima, Angela Caprioli, fue hallada sin vida en la vivienda de su hijo con signos de violencia extrema. El sospechoso permanece internado tras autolesionarse.

Hoy 10:37

Un hombre de California fue detenido después de que su madre fuera brutalmente asesinada a martillazos la semana pasada.

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Angela Caprioli, de 61 años, fue encontrada muerta en medio de un charco de sangre en la casa de su hijo en Laguna Beach, el 20 de julio.

Según informó la Fiscalía del Condado de Orange, la escena era de una violencia inusitada y el principal sospechoso es su propio hijo, Safford James Wolfson, de 36 años.

La investigación comenzó cuando la abuela de Wolfson llegó a la casa y se topó con un panorama desolador: muebles revueltos y rastros de sangre por toda la casa.

Al llegar la policía, encontraron a Wolfson tirado en el piso, cubierto de sangre y con heridas autoinfligidas en el cuello.

En uno de los dormitorios, encontraron el cuerpo de Caprioli con graves lesiones por golpes en la cabeza y el rostro. La mujer fue declarada muerta en el lugar.

“Es desgarrador pensar que alguien pueda acabar de forma tan violenta con la vida de la persona que le dio la vida”, declaró el fiscal de distrito Todd Spitzer. “Seguiremos buscando justicia para la Sra. Caprioli y todos los que la amaban”, agregó.

De acuerdo a los vecinos, Wolfson llevaba unos seis meses viviendo en la propiedad y era considerado una persona reservada y distante.

Comentaron que solía recibir cuidadores en su domicilio y que, en los días previos al crimen, Caprioli había estado presente en la casa para dejarle un televisor y otros objetos. La víctima se encontraba de visita desde Maine.

Un vecino, Dustin Pettit, declaró al California Post que presenció una acalorada discusión entre Wolfson y Caprioli poco antes del asesinato.

“La vi afuera hablando con él y parecía una conversación bastante hostil”, dijo.

El perfil de LinkedIn de Wolfson indica que cofundó Kevin’s House LLC, un centro de vida sobria y de atención para adultos con diagnóstico dual en el sur de California, que brinda servicios a personas con problemas de salud mental.

Según el New York Post , Wolfson se identificó como una mujer transgénero en sus perfiles de redes sociales.

En una cuenta de X que se atribuye a Wolfson, se describía como una “chica trans que busca diversión en Los Ángeles”, mientras que en Facebook se lo veía vistiendo vestidos, minifaldas, tops cortos y ropa interior. No obstante, la fiscalía no alegó que la identidad de género haya desempeñado ningún papel en el asesinato.

La Fiscalía acusó a Wolfson de homicidio agravado, con el agravante de haber utilizado un arma mortal: un martillo.

El lunes 27 de julio, el acusado compareció ante la Justicia de manera remota desde la unidad de cuidados intensivos, acompañado por su abogado. Hasta el momento, no declaró su culpabilidad y su próxima audiencia fue fijada para octubre.