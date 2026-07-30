Mar del Plata: detuvieron al empleado de un geriátrico acusado de golpear e insultar a dos residentes

El cuidador fue denunciado por el establecimiento luego de que las filmaciones revelaran agresiones físicas y verbales contra dos mujeres mayores

Hoy 11:17

El cuidador de un geriátrico de Mar del Plata que fue grabado por una cámara mientras maltrataba a dos ancianas fue detenido, aunque recuperó la libertad poco después. No obstante, sigue imputado por el delito de lesiones leves.

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"Dejanos de molestar. Morite de una vez por todas", se escucha agredir a Nicolás Gastón Cichero en uno de los videos que fue filmado a inicios de esta semana y que fue clave en la investigación en su contra. En él se lo ve agredir física y verbalmente a dos ancianas.

El violento episodio que quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar fue en Hogar David, una residencia geriátrica de Mar del Plata; ubicada en el cruce de las calles Deán Funes y Rivadavia. Ocurrió este lunes pasadas las 19.

La propia administración de la residencia fue la que radicó la denuncia en su contra, luego de haber cotejado las filmaciones de las cámaras de seguridad del establecimiento, que lo captaron agrediendo a dos de las ancianas que estaban a su cargo.

Esta denuncia se tramita en la Unidad Funcional de Instrucción N°7 marplatense, y se ordenaron varias medidas, entre ellas la intervención del Cuerpo Médico Forense para establecer el carácter de las lesiones y la posterior calificación.

"¡Llorando todo el día, esta vieja de m...! Dejanos de molestar. Morite de una vez por todas", se lo escucha decir al cuidador ante una de las ancianas.

En la filmación del lunes a las 19.16 se lo ve a Cichero intentando de manera muy agresiva acostar a la mujer. "Ojito con pegarme porque te rompo la cabeza. ¿Por qué no te morís, vieja hija de p...? Morite de una vez", agrede una y otra vez el cuidador.

Además, en el video se lo observa colocar una prenda de ropa sobre la cabeza de la anciana durante varios segundos, lo que configuró otra acción brusca sobre una persona que debía tratar con extremo cuidado.

Esa secuencia de Cichero no se resumió a esa acción nada más. Minutos antes, a las 19.10, se lo ve intentando alimentar a otra anciana. "Vamos a comer, ¿sí? Vamos a ver si te gusta. ¡Abrí la boca!", le grita.

"Vivi, ¡te manchás toda!", continúa su recriminación Cichero, y le pega en la boca con una cuchara de metal a la señora, que se queja del dolor y se larga a llorar con ambas manos en su boca. "¿Querés llorar? Bueno, vamos para allá", se la lleva Cichero hacia otro apartado de la residencia.

La investigación busca también determinar si existieron otros episodios de maltrato dentro de la residencia.