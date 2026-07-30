Una nueva ola migratoria sacude a España: Ceuta pidió cerrar la frontera con Marruecos

El enclave español denunció un aumento de ingresos irregulares y reclamó asistencia urgente del gobierno nacional.

Hoy 11:54

La ciudad autónoma de Ceuta, en el norte de África, pidió este jueves al Gobierno de España que cierre de inmediato la frontera con Marruecos y despliegue al Ejército tras la entrada masiva de miles de migrantes marroquíes que desbordó los controles habituales.

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Según la agencia de noticias EFE, miles de jóvenes marroquíes se acercaron a la frontera entre Castillejos (Marruecos) y Ceuta con la intención de cruzar la valla que separa ambos territorios. En medio de la falta de custodia policial, cientos lograron saltar las barreras de protección y acceder a la ciudad española.

La situación se agravó en las últimas horas, especialmente por el ingreso a pie de migrantes que sortearon el espigón del Tarajal, lo que llevó a la Junta de Portavoces de la Asamblea de Ceuta a reunirse de manera extraordinaria y urgente.

El Gobierno del enclave español de Ceuta alertó este jueves sobre una “emergencia humanitaria y social” tras la llegada estos últimos días de 1500 migrantes desde Marruecos, lo que desbordó las capacidades de acogida de la ciudad.

“Estamos en una situación de absoluta emergencia humanitaria y social”, advirtió el alcalde-presidente de Ceuta, Juan Vivas, a la televisión pública española TVE.

“En los últimos días han llegado a Ceuta por vía marítima más de 1500 migrantes”, a un ritmo de “200 personas por día”, por lo que “los centros de acogida se encuentran colapsados y saturados”, precisó.

Ceuta y el otro enclave español de Melilla, en Marruecos, son las únicas fronteras terrestres que la Unión Europea tiene con África.

El Gobierno español afirmó que estaba “actuando coordinadamente para responder con la mayor rapidez y eficacia a la situación en Ceuta“, según indicó el Ministerio del Interior en un comunicado.

El titular de esta cartera, Fernando Grande-Marlaska, anunció que viajará a la ciudad autónoma el viernes “para seguir la evolución de la situación”.

Hasta el 15 de julio, el gobierno no había registrado este año ningún inmigrante llegado a Ceuta por mar. En 2025, solo cuatro migrantes entraron al enclave por esa vía.

La principal ruta de entrada de los migrantes irregulares a España sigue siendo el archipiélago atlántico de Canarias, frente a las costas de África.