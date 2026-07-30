Apartan de la fuerza a dos policías acusados de sodomizar a un preso en la Seccional Séptima

El hecho habría sido perpetrado el domingo a la noche. El preso había sido interrogado por el robo de una moto a una mujer policía.

Hoy 06:45

Un joven de 21 años, que se desempeña como ayudante de pintura, habría sido víctima de abuso por parte de dos efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Policía de la provincia, mientras permanecía alojado en la Seccional Séptima, donde se encontraba detenido como sospechoso en una causa por presunta “violación de domicilio”.

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El hecho involucra a un joven con residencia en el barrio Independencia, quien, según consta en el proceso en su contra, el pasado 26 de julio habría ingresado a una vivienda ubicada en calle Martín Lacarra. De acuerdo con la acusación, fue sorprendido por los propietarios cuando se encontraba trepado en una tapia.

Tras su detención, el joven fue trasladado a la Seccional Séptima. Ese mismo día, en horas de la noche, habrían llegado al lugar dos efectivos vestidos de civil, pertenecientes a la Brigada de Investigaciones, quienes lo habrían interrogado en el marco de otra causa, vinculada al supuesto robo de una motocicleta.

Según la denuncia impulsada por el fiscal de Violencia Institucional, Álvaro Cantos, el joven habría sido agredido físicamente durante el interrogatorio. En su declaración, sostuvo que los policías lo golpearon y utilizaron un palo de escoba con el cual lo habrían sometido a un abuso. Además, manifestó que el episodio le generó tal nivel de भय y angustia que terminó perdiendo el control de sus esfínteres.

Al día siguiente, los familiares del joven se presentaron en la comisaría, donde este les relató lo sucedido. La situación derivó en una protesta por parte de los allegados, realizada el martes en la Seccional Séptima, lo que motivó la intervención del fiscal Cantos, quien se trasladó al lugar junto a autoridades de la Jefatura de Policía.

Posteriormente, se informó a la familia que los dos efectivos involucrados habrían sido apartados de sus funciones y que se inició una investigación para esclarecer los hechos. Ese mismo martes, el joven fue examinado por un médico forense y luego trasladado a la Seccional 54 del barrio Los Flores.

En paralelo, la fuerza policial también inició una investigación interna. En ambas instancias, se prevé que otros detenidos alojados en celdas cercanas puedan aportar testimonios relevantes sobre lo ocurrido.

Las actuaciones incluyen la recolección de múltiples declaraciones, así como la reconstrucción del espacio físico donde se habría producido el hecho, mediante descripciones, ubicaciones y material fotográfico, que serán contrastados con la versión del denunciante.

Audiencias judiciales en curso

En el marco de la causa por presunta violación de domicilio, el joven será sometido a una audiencia de legalización, conversión y eventual detención en los tribunales capitalinos. Según trascendió, la defensa solicitaría su excarcelación al considerar que el delito no llegó a consumarse.

Por otra parte, en la investigación por presuntos apremios ilegales y abuso, el fiscal Álvaro Cantos ya habría indagado a los dos policías involucrados. La audiencia de conversión en esta causa estaría prevista para el próximo viernes.