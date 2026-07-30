Murió a los 56 años el músico y actor irlandés Glen Hansard

El artista, ganador del Premio Oscar por la canción “Falling Slowly”, falleció tras un accidente de moto ocurrido en Dublín; la policía investiga las circunstancias del hecho.

Hoy 07:23

El músico, compositor y actor irlandés Glen Hansard falleció a los 56 años tras un accidente de moto ocurrido en Dublín, Irlanda. De acuerdo con la información brindada por las autoridades locales, el hecho se produjo durante la madrugada en Lower Road, en la localidad de Lucan, al oeste de la capital, y no involucró a otros vehículos. La policía inició una investigación y solicitó la colaboración de posibles testigos para esclarecer las circunstancias del siniestro.

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Hansard fue una figura destacada de la música irlandesa contemporánea. En 1990 fundó la banda de rock The Frames, con la que desarrolló gran parte de su carrera artística. También participó como actor en la película “The Commitments” (1991), dirigida por Alan Parker.

Su mayor reconocimiento internacional llegó en 2008, cuando obtuvo el Premio Oscar a la Mejor Canción Original por el tema “Falling Slowly”, compuesto junto a Markéta Irglová para la película “Once”. Este film, estrenado en 2007 y protagonizado por ambos artistas, obtuvo el Premio del Público en el Festival de Sundance y posteriormente fue adaptado a Broadway, donde recibió ocho premios Tony, incluido el de Mejor Musical.

Además de su trabajo con The Frames y el dúo The Swell Season, Hansard desarrolló una carrera como solista. Entre sus producciones se destaca el álbum “Didn’t He Ramble”, que fue nominado al Premio Grammy al Mejor Álbum de Folk en 2016.

En los últimos años, el artista también fue reconocido por su compromiso social. Desde 2010 organizaba un espectáculo callejero benéfico en la víspera de Navidad para recaudar fondos destinados a la organización Dublin Simon Community, dedicada a asistir a personas en situación de calle. La entidad expresó su pesar por el fallecimiento y destacó su labor solidaria y su aporte a la comunidad.