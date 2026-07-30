Elle Fanning será reconocida en el Paseo de la Fama de Hollywood

La actriz recibirá una estrella en 2027 en una ceremonia histórica, al convertirse junto a Dakota Fanning en las primeras hermanas distinguidas de forma conjunta en la categoría de Cine.

Hoy 07:57

La actriz Elle Fanning será una de las figuras destacadas que recibirán una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 2027, en reconocimiento a su trayectoria en la industria cinematográfica. El anuncio fue realizado por la Cámara de Comercio de Hollywood, organismo encargado de seleccionar a los homenajeados cada año.

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El reconocimiento tendrá un carácter particular, ya que Elle Fanning será distinguida junto a su hermana, Dakota Fanning, en una doble ceremonia, convirtiéndose en las primeras hermanas en recibir este honor de manera conjunta dentro de la categoría de Cine. Este hecho marca un hito dentro de una de las tradiciones más emblemáticas de la industria del entretenimiento.

Elle Fanning

A lo largo de su carrera, Elle Fanning se consolidó como una de las actrices más relevantes de su generación, con una filmografía que abarca tanto producciones independientes como grandes estudios. Su evolución desde roles infantiles hacia interpretaciones más complejas la posicionó como una figura reconocida a nivel internacional.

La incorporación de Fanning forma parte de una nueva lista de 32 personalidades que serán homenajeadas en 2027, entre las que también se encuentran actores, músicos y figuras de la televisión. Según explicó el comité de selección, los elegidos han sido reconocidos por su talento, creatividad y contribución al entretenimiento global.

Elle Fanning

Las ceremonias de entrega aún no tienen fecha confirmada, ya que tradicionalmente se anuncian pocos días antes de su realización. Como parte del proceso, los homenajeados deben aceptar formalmente la distinción y comprometerse a asistir al evento.

El Paseo de la Fama de Hollywood, ubicado en Hollywood Boulevard en Los Ángeles, continúa ampliando su lista de figuras reconocidas, consolidándose como uno de los símbolos más representativos del éxito en la industria del espectáculo a nivel mundial.