Añatuya se despierta envuelta en niebla: pronóstico variable para hoy Jueves 30 de julio de 2026

La ciudad de Añatuya se encuentra bajo condiciones de niebla esta mañana, lo que afecta la visibilidad. A medida que avanza el día, se espera un cambio en el clima con temperaturas más cálidas.

Hoy 08:21

Los añatuyenses comienzan su día con una densa niebla que cubre la ciudad, generando un ambiente fresco y húmedo. La temperatura actual se registra en 15.4 °C, pero la sensación térmica es de solo 9.3 °C, lo que puede resultar incómodo para quienes se desplazan esta mañana.

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Con una humedad que alcanza el 98%, es importante que los habitantes de Añatuya tomen precauciones al salir. El viento sopla a 10.4 km/h desde el este, lo que puede hacer que la sensación de frío sea aún más notable durante las primeras horas del día.

A medida que el día avanza, se espera que las condiciones mejoren. El pronóstico indica que hoy será un día parcialmente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 15.1 °C de mínima y 28.1 °C de máxima, lo que permitirá disfrutar de un clima más templado por la tarde.

Para mañana, viernes 31 de julio, los añatuyenses podrán disfrutar de un día soleado, con temperaturas que irán desde los 20.6 °C hasta los 37.6 °C, marcando un notable aumento en el calor que se sentirá durante la jornada.

El sábado 1 de agosto también se mantiene el pronóstico de soleado, con mínimas de 16.5 °C y máximas de 24.4 °C, lo que sugiere que el clima se estabilizará en temperaturas más agradables a medida que avanzamos en el fin de semana.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.