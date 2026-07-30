"En los anuncios de hoy Milei va a hablar de atar de pies y manos al Banco Central"

Así lo anticipó en su columna de este jueves para Radio Panorama el licenciado Osvaldo Granados.

Hoy 08:21

El presidente Javier Milei anunciará este jueves a las 20 una serie de medidas económicas orientadas a limitar la capacidad del Banco Central para emitir dinero, según anticipó el licenciado Osvaldo Granados en su columna en Radio Panorama.

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De acuerdo con el análisis del especialista, uno de los ejes centrales será “atar de pies y manos al Banco Central”, con el objetivo de impedir que en el futuro pueda emitir moneda a pedido del gobierno de turno para financiar subsidios u otros gastos públicos. En ese sentido, se buscaría avanzar hacia un esquema de mayor independencia monetaria, similar al de países con economías consolidadas.

Granados explicó que la intención es evitar que la autoridad monetaria sea utilizada como herramienta de financiamiento, lo que históricamente ha tenido impacto en variables como la inflación. “El Banco Central va a ser independiente, como lo es en los países más importantes del mundo”, señaló.

Por otro lado, el analista también se refirió al escenario político actual y mencionó una “movida” en reclamo por la liberación de Cristina Fernández de Kirchner, a la que consideró de carácter más político que judicial. Según indicó, este contexto podría tener implicancias dentro del propio espacio opositor, en particular en la relación con el gobernador bonaerense Axel Kicillof.