La Joaqui habló como nunca de su ruptura con Luck Ra: “Yo me quería casar”

La cantante se quebró en vivo al contar cómo atraviesa el final de su relación con el cordobés. Aseguró que no hubo infidelidad ni maltrato, y habló del dolor por un proyecto de vida que no pudo ser.

Hoy 08:23

Con la voz entrecortada y visiblemente emocionada, La Joaqui habló por primera vez en profundidad sobre su separación de Luck Ra durante una emisión del programa PLP, de Luzu TV.

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Lo que comenzó como una charla sobre sensibilidad y humor terminó en una confesión cargada de emoción, en la que la cantante abrió su corazón y contó cómo atraviesa el final de su vínculo con el artista cordobés.

“Yo nunca había vivido un amor así. Me enamoré perdidamente. Él sigue siendo totalmente el amor de mi vida y por eso realmente quiero que sea feliz, independientemente de que esa felicidad ya no sea yo”, expresó entre lágrimas, acompañada por sus compañeras Evitta Luna, Anita Espósito y Flor Jazmín.

La artista fue clara al referirse a los motivos de la separación y buscó desactivar las versiones que circularon en redes sociales. Según remarcó, no hubo terceros, infidelidad, maltrato ni una relación tóxica.

“No hay un duelo de maldad, ni de infidelidad, ni de destrato, ni de toxicidad, ni de absolutamente nada de eso. Lo que hay es un duelo de aceptar que hay un sueño que se me va y que no va a ser”, sostuvo.

Uno de los momentos más emotivos llegó cuando La Joaqui recordó una escena íntima de los primeros tiempos de la relación. Contó que una noche de lluvia se levantó para tapar a Luck Ra mientras él dormía y pensó en la posibilidad de formar una familia.

“Yo quería casarme. Yo estaba muy enamorada, pero no nos dio el timing. Y también está bien”, resumió la cantante, en una frase que marcó el tono de todo su relato.

La Joaqui también reveló que viajó a Madrid para encontrarse con el artista y que fue allí donde la relación llegó a su fin. Tras la ruptura, decidió viajar a Costa Rica para estar con su madre y acompañar el cumpleaños de su hija mayor, Shaina.

Durante la charla, la cantante pidió que no se ataque a otras personas en redes sociales y aseguró que no le hace bien ver señalamientos hacia terceros. “Tampoco me parece justo que por lo que sucede entre una pareja heterosexual castiguen a una mujer”, expresó.

A pesar del dolor, la artista habló con cariño de su expareja y aseguró que no guarda rencor. “Facu fue por lejos el mejor novio que he tenido y fue la primera vez que yo experimenté un amor de verdad”, dijo, utilizando el nombre real de Luck Ra.

También explicó que se había ausentado varios días del programa porque temía hablar desde el dolor y ser injusta con otras personas. Finalmente, decidió presentarse porque no quería ser “irresponsable” con su trabajo.

Hacia el cierre del segmento, La Joaqui agradeció el acompañamiento de sus compañeras y reconoció que hablar del tema le hizo bien. “Me estoy ordenando un poco”, cerró, entre lágrimas y una sonrisa.