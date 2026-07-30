“Un buen día, Paraguay decidió invadir Brasil”: la frase de Lula que generó repudio en el Parlamento paraguayo

Las cámaras de Diputados y Senadores aprobaron una nota de queja contra los dichos del presidente brasileño. Es por una declaración sobre la Guerra de la Triple Alianza, con la que Lula buscó justificar una suba en la inversión en defensa.

Hoy 08:41

En medio del conflicto diplomático entre los gobiernos de Argentina y Brasil, el Parlamento paraguayo salió a repudiar una frase de Luiz Inácio Lula da Silva sobre la Guerra de la Triple Alianza. "No olvidemos que, un buen día, Paraguay decidió invadir Brasil", dijo el presidente brasileño para justificar un aumento de la inversión en defensa.

El acto en el que Lula pronunció su frase ocurrió el viernes, poco antes de que estallara el conflicto con Javier Milei. Este miércoles, el Senado y la Cámara de Diputados de Paraguay expresaron su repudio a las declaraciones de Lula. Lo acusaron de "distorsionar" la historia.

En una sesión extraordinaria, la Cámara alta aprobó una declaración para "repudiar enérgicamente" las expresiones de Lula, quien aseguró el viernes pasado, durante una visita a una fábrica de la empresa de defensa Avibras Aeroco, que a su país le gusta la paz, pero que no pueden "olvidar que, un buen día, Paraguay decidió invadir Brasil", y luego lo hizo en Argentina y Uruguay.

Los senadores exhortaron a las autoridades brasileñas a tener "un tratamiento respetuoso, equilibrado y veraz de la historia compartida, en aras de fortalecer las relaciones bilaterales", al tiempo que destacaron que Paraguay es "uno de los países más pacíficos de América del Sur" y que "no representa amenaza alguna a la soberanía ni a la integridad territorial del Brasil".

Según el texto, propuesto por el senador opositor Eduardo Nakayama, los dichos de Lula "distorsionan y simplifican unilateralmente el origen de la Guerra de la Triple Alianza", en la que su país se enfrentó contra Brasil, Argentina y Uruguay, y atribuyen a Paraguay "la condición de agresor exclusivo", omitiendo la invasión del Imperio brasileño a Uruguay.

Las consecuencias para Paraguay de la también conocida como Guerra Grande fueron "catastróficas e incomparables en la historia de América del Sur", subrayó la declaración, al señalar que el país perdió entre el 50 y 60 % de su población, provocó "devastación económica, productiva del país, la ocupación militar prolongada, el saqueo y la imposición de deudas de guerra".

"Esta herida permanece abierta en la memoria colectiva del pueblo paraguayo, y se agrava por actitudes y declaraciones" como las de Lula, añadió el documento.

Durante el debate, el senador opositor Rafael Filizzola dijo que le resulta "indignante" el "banalizar una guerra como esta", al tiempo que lamentó que la Cancillería paraguaya no haya emitido un reclamo oficial.

"El presidente Lula tiene derecho a defender la seguridad de su país, pero no tiene derecho a usar la tragedia paraguaya para justificar armas", expresó el también opositor Ignacio Iramain.

Paraguay también quiere restituir los "trofeos de guerra"

Por otro lado, la declaración de la Cámara de Diputados, también aprobada por mayoría y cuyo texto final se difundió este miércoles, "repudia" las expresiones de Lula "por distorsionar y minimizar la dimensión" de este conflicto bélico, considerado el más cruento de Suramérica.

La resolución, que fue enviada al presidente paraguayo, Santiago Peña, también exhorta al Ejecutivo a "impulsar las gestiones diplomáticas para la restitución" de los trofeos de guerra, como "expresión de justicia histórica".

Uno de los trofeos mencionados es el Cañón Cristiano, una pieza de artillería elaborada en 1866 por Paraguay con el bronce fundido de las campanas entregadas por el pueblo para defender al país en medio de la guerra y que permanece actualmente en el Museo Histórico Nacional de Río de Janeiro.

Los diputados además instaron a que los hechos históricos que han marcado "profundamente" a los pueblos "sean abordados siempre con sensibilidad, responsabilidad histórica y espíritu de reconciliación, honrando la verdad, la memoria de las víctimas y el principio del derecho internacional".

Las declaraciones de Lula causaron indignación entre diversos sectores paraguayos, mientras que el Gobierno ha enfrentado duras críticas ante lo que ha sido calificado como un "silencio" diplomático.