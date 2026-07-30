El clima en Termas de Río Hondo: temperaturas agradables para hoy Jueves 30 de julio de 2026

Hoy, los termenses disfrutarán de un día parcialmente nublado con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 25 grados. Los próximos días se presentarán soleados y cálidos.

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El clima en Termas de Río Hondo para hoy, Jueves 30 de julio de 2026, se caracteriza por una condición parcialmente nublada, con temperaturas que alcanzarán los 25.7 °C en las horas pico. Los termenses podrán disfrutar de un día agradable, aunque la sensación térmica será de 9.1 °C debido a la humedad del 88%.

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A medida que avanza la semana, el pronóstico muestra un clima más cálido para mañana. Se espera una jornada soleada el 31 de julio, con una temperatura mínima de 15.8 °C y una máxima que podría llegar a los 30.1 °C, ideal para actividades al aire libre.

El primer día de agosto también se presentará soleado, lo que sugiere un cambio agradable en las condiciones climáticas. La temperatura mínima rondará los 15.9 °C, mientras que la máxima se ubicará en los 23.8 °C, ofreciendo un fin de semana prometedor para los termenses.

El viento soplará a unos 8.6 km/h desde el este, lo que mantendrá la sensación de frescura durante la mañana. Aunque el día comienza con un ambiente fresco, se anticipa que el sol brille intensamente a medida que avanza la jornada.

En resumen, hoy los termenses experimentarán un día parcialmente nublado con temperaturas que oscilarán entre 14.4 °C y 25.7 °C. Para los próximos días, se espera un clima soleado, con temperaturas mínimas de 15.8 °C y máximas que superarán los 30 °C el 31 de julio.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.