Mundo de Saldos ya se vive en Santiago del Estero con descuentos de hasta el 70% en productos seleccionados

TU MUNDO Constructor vuelve a presentar una gran propuesta de descuentos para todas las familias de Santiago del Estero.

Hoy 08:00

A través de Mundo de Saldos, la empresa busca acercar nuevas oportunidades para que más clientes puedan construir, renovar o mejorar su casa con precios realmente convenientes.

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La venta bajo carpa ya comenzó y ofrece saldos de cerámicas desde $2.490 el m 2 y de, porcelanatos desde $4.490 el m 2, chapas cortas desde $6.990 el metro y aberturas con hasta 70% de descuento.

También hay promociones en bañeras, placas de yeso, pinturas, puertas, ventanas y muchos productos más.

"Siempre buscamos generar nuevas posibilidades para nuestros clientes y acompañar a las familias para que puedan avanzar con sus proyectos”, destacan desde Tu Mundo Constructor.

Las ofertas corresponden a productos seleccionados y últimas unidades, por lo que estarán disponibles hasta agotar stock.

Mundo de Saldos se realiza en Tu Mundo Constructor, avenida Colón Sur 3380, Santiago del Estero.

Grandes descuentos, precios que sorprenden y muchas oportunidades para aprovechar.