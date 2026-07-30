"No fue tan difícil", afirmó Sadie Sink sobre guardar el secreto de su personaje en Spider-Man: Brand New Day

Pese a la presión de la prensa, la actriz sostuvo hasta el final la política de reserva impuesta por Marvel Studios, que convirtió el misterio en uno de los principales atractivos del estreno.

Hoy 07:56

La incorporación de Sadie Sink al universo de Marvel Studios, en la película “Spider-Man: Brand New Day”, generó una fuerte repercusión entre los seguidores de la franquicia. La expectativa en torno a su personaje creció de manera sostenida debido al estricto hermetismo que rodeó su participación durante más de un año.

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Según reportes de medios especializados, la decisión de mantener en secreto los detalles del rol de la actriz formó parte de una estrategia de promoción. La propia Sink confirmó que solo compartió información con su círculo más cercano, excluyendo a la prensa, lo que contribuyó a multiplicar rumores y especulaciones en redes sociales.

“Soy como una tumba”, señaló la actriz al referirse a su capacidad para mantener la confidencialidad, una frase que rápidamente se viralizó y reforzó la cultura de reserva característica de las producciones de Marvel.

La falta de información oficial derivó en un fenómeno de teorías de fans, con múltiples hipótesis sobre el personaje que interpretaría. Entre los nombres más mencionados aparecen Jean Grey, Gwen Stacy, Mayday Parker y Rachel Summers, aunque Sink evitó confirmar cualquier versión, limitándose a reconocer que algunas conjeturas podrían ser acertadas.

El equipo de promoción acompañó esta dinámica reduciendo la presencia de la actriz en tráilers y materiales oficiales. Incluso, en una aparición en redes sociales, Sink bromeó sobre su papel al aclarar que no interpretaba ni a Spider-Man ni a la tía May, pero sí formaba parte del elenco, lo que contribuyó a sostener el interés del público.

En relación con el rodaje, la actriz destacó el ambiente de trabajo y la posibilidad de explorar un nuevo desafío profesional dentro de una producción de gran escala. Según expresó, la experiencia le permitió experimentar con su interpretación y disfrutar del proceso creativo junto a un elenco que definió como receptivo.

La identidad del personaje de Sadie Sink se mantiene como una de las principales incógnitas. La expectativa generada en torno a su rol evidencia cómo la confidencialidad puede funcionar como una herramienta clave para sostener la atención del público en grandes producciones cinematográficas.