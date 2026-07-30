Jennifer Aniston encabezará la nueva comedia navideña de Olivia Wilde

La producción, titulada “Naughty”, será dirigida por Olivia Wilde y tiene previsto su estreno en cines en noviembre de 2027 en Estados Unidos.

Hoy 07:17

Las actrices y actores Jennifer Aniston y Peter Dinklage serán los protagonistas de “Naughty”, una comedia navideña que estará dirigida por Olivia Wilde, según informó el medio especializado Deadline. El proyecto marcará el cuarto largometraje de la directora, conocida por títulos como “Súper empollonas”, “No te preocupes querida” y “La invitación”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La película se centra en la historia de Mallory, personaje interpretado por Aniston, una mujer que busca recuperar la custodia de su hijo. Para ello, emprende la misión de encontrar a Santa Claus, interpretado por Dinklage, con el objetivo de que declare en contra de su exmarido en un proceso judicial.

El guion está a cargo de Jimmy Warden, reconocido por su trabajo en “Oso vicioso” y “Borderline”. La producción estará a cargo de la compañía LuckyChap Entertainment, liderada por Margot Robbie, Tom Ackerley y Josey McNamara.

Por su parte, Universal Pictures será la encargada de la distribución del film, cuyo estreno está previsto para el 5 de noviembre de 2027 en salas de cine de Estados Unidos.