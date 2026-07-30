Video Viral: una niña sorprendió a Karol G al elegir una canción de Shakira como su favorita

La pequeña subió al escenario durante un show en Toronto y dejó sin palabras a la cantante colombiana con su respuesta. El divertido momento terminó con ambas cantando juntas.

Hoy 12:35

Karol G vivió un inesperado y tierno momento durante su concierto en Toronto cuando invitó a una niña a subir al escenario y le preguntó cuál era su canción favorita.

Con toda la sinceridad de una niña, la pequeña respondió que prefería un tema de Shakira, sorprendiendo al público y provocando una reacción divertida de la propia artista.

Lejos de incomodarse, la cantante tomó la situación con humor y compartió el momento con la fan, que terminó cantando junto a ella una de las canciones más recordadas de la artista barranquillera.

El video rápidamente se volvió viral en redes sociales por la espontánea respuesta de la niña y la reacción de Karol G, que demostró una vez más su cercanía con sus seguidores.