Reunión del Tribunal Electoral para ultimar detalles de cara a las elecciones municipales

Las autoridades avanzaron en la coordinación del operativo electoral que se desplegará el próximo 2 de agosto en 26 municipios santiagueños.

Hoy 12:41

El Tribunal Electoral de la Provincia mantuvo una reunión de trabajo en el sexto piso del Complejo General Manuel Belgrano para ultimar detalles organizativos de cara a las elecciones municipales que tendrán lugar el próximo 2 de agosto en 26 municipios santiagueños.

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Del encuentro participaron la directora Electoral de la provincia, Ramona Barrera; la presidenta del Consejo General de Educación, María Elena Herrera; la secretaria Electoral, María José Moyano; el prosecretario Electoral, Luis Cantizano y el representante del Juzgado, Raúl Cabanillas.

También estuvieron en representación de Gendarmería, Gabriel Portillo, y Gabriel Daluz; del Correo Argentino, Hernán Peña, Pablo Echegaray; Alejandro Benavídez y Alejandro Herrera, y por la Policía de la Provincia, Javier Díaz González y José Cáceres.

Durante el encuentro se avanzó en la coordinación de las tareas vinculadas al desarrollo del acto electoral, abordando aspectos relacionados con la logística, la distribución del material comicial y el trabajo articulado entre los distintos organismos que intervendrán en la jornada electoral, con el objetivo de garantizar el normal desarrollo de los comicios.

Las autoridades destacaron la importancia del trabajo conjunto que se viene realizando para asegurar la transparencia, eficiencia y seguridad del proceso electoral, reafirmando el compromiso institucional de todos los organismos involucrados en la organización de la jornada democrática.