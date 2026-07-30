Un hombre denunció una brutal agresión de su pareja: habría sido atacado con golpes y un palo

El episodio ocurrió en la localidad de Patillo, en el departamento Río Hondo. La víctima radicó la denuncia ante la Comisaría de la Mujer y la Familia y la Justicia intervino en el caso.

Hoy 10:14

Un hombre de 40 años denunció haber sido víctima de violencia por parte de su pareja durante un episodio ocurrido en la localidad de Patillo, departamento Río Hondo.

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La denuncia fue presentada por Felipe Lorenzo Palomino, quien relató ante las autoridades que el hecho se habría producido en el marco de una discusión motivada por celos. Según su declaración, su pareja, Nora Vanesa Santucho, lo habría atacado físicamente mediante golpes de puño y utilizando un palo, provocándole lesiones en distintas partes del cuerpo.

El denunciante manifestó además que no sería la primera vez que atraviesa una situación de violencia dentro del ámbito familiar.

Tras la intervención de la Comisaría de la Mujer y la Familia N° 6, la Fiscalía ordenó recibir formalmente la denuncia y avanzar con las medidas correspondientes en el marco de la investigación judicial.

Posteriormente, la mujer fue entregada a su progenitor, Alcides Santucho, con domicilio en la localidad de Estancia Vieja, mientras continúan las actuaciones para determinar las circunstancias del hecho.