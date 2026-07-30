Abelardo de la Espriella busca implementar un modelo de seguridad al estilo Bukele en Colombia

Abelardo de la Espriella, abogado colombiano, se presenta como candidato presidencial, enfocándose en la seguridad, liderazgo y economía del país en un contexto de crisis.

Hoy 10:34

Abelardo de la Espriella se ha consolidado como una de las figuras más influyentes en la política colombiana actual. Conocido por su trayectoria como abogado y su presencia en medios de comunicación, su estilo directo ha captado la atención de la opinión pública. La reciente incursión de De la Espriella en la carrera presidencial ha desencadenado un intenso debate nacional sobre seguridad, liderazgo y el futuro económico de Colombia.

Este abogado colombiano se posiciona como una figura política de derecha, abogando por recuperar el orden y fortalecer la autoridad del Estado. Sus propuestas incluyen la construcción de megacárceles y la implementación de políticas de seguridad más estrictas, inspiradas en el modelo de Nayib Bukele en El Salvador. Reuters ha resaltado su perfil como abogado y empresario, señalando su falta de experiencia en cargos públicos, pero su capacidad para influir en la contienda presidencial.

La figura de De la Espriella resuena en un sector de la población que enfrenta preocupaciones sobre la inseguridad, extorsión y el narcotráfico. Para sus seguidores, representa carácter y una nueva forma de liderazgo, mientras que sus detractores critican la fuerza de sus propuestas y la controversia de su trayectoria en el ámbito jurídico.

Abelardo Gabriel de la Espriella Otero, nacido en Bogotá el 31 de julio de 1978, ha tenido una vida personal y profesional ligada a Montería, Córdoba. Se graduó en Derecho en la Universidad Sergio Arboleda y fundó su firma, De La Espriella Lawyers, en 2002, lo que le permitió destacarse en el ámbito legal y mediático gracias a su participación en casos de alto impacto.

Su carrera se ha caracterizado por su habilidad en litigios complejos y su representación de clientes en casos de gran visibilidad, lo que lo ha llevado a ser una figura reconocida en el debate público colombiano. A pesar de haber estado vinculado a figuras controvertidas, sus seguidores argumentan que su trabajo como abogado debe ser separado de su posición política actual.

Antes de lanzarse a la política, De la Espriella construyó su reputación a través de entrevistas, debates y columnas de opinión, lo que le permitió establecer una base de seguidores sólida. En 2025, fundó el comité ciudadano Defensores de la Patria, apoyando su candidatura presidencial para las elecciones de 2026, con el respaldo del Movimiento Salvación Nacional.

Su campaña se centra en la seguridad como prioridad, proponiendo medidas concretas como la construcción de 10 megacárceles y una postura más agresiva contra el narcotráfico y la minería ilegal. De la Espriella sostiene que sin seguridad no hay inversión ni confianza, ligando su visión de seguridad al crecimiento económico.

Las comparaciones con Nayib Bukele surgen debido a su enfoque de mano dura y la estrategia de encarcelamiento masivo. Aunque De la Espriella niega que intente imitar a Bukele, su estilo de campaña y propuestas han suscitado un análisis comparativo significativo.