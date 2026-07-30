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Investigadores argentinos desarrollaron un film compostable que reemplaza al plástico en el envasado de carne

Especialistas del INTA y del Intema comprobaron que el nuevo material biobasado conserva la calidad, inocuidad y estabilidad de la carne vacuna al igual que el film convencional de PVC.

Hoy 10:21

Un equipo de investigadores argentinos desarrolló y evaluó un nuevo film compostable biobasado que podría convertirse en una alternativa sustentable a los plásticos de un solo uso utilizados actualmente para el envasado de carne vacuna.

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El desarrollo fue realizado por especialistas del INTA Balcarce, el INTA Anguil y el Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales (Intema), quienes comprobaron que el material mantiene las propiedades del producto de manera equivalente al film convencional de PVC.

Durante los ensayos, los cortes de carne fueron envasados con ambas alternativas y sometidos durante siete días a condiciones de exhibición aeróbica refrigerada con luz, simulando el funcionamiento habitual de una góndola de supermercado.

Los investigadores evaluaron distintos parámetros, entre ellos la estabilidad del color, el intercambio gaseoso, la resistencia del material frente al frío y la humedad, además de indicadores microbiológicos y fisicoquímicos de la carne.

Los resultados mostraron que el film compostable logró conservar la calidad, seguridad y estabilidad del alimento durante todo el período analizado.

El nuevo material está elaborado a partir de polímeros biodegradables capaces de degradarse mediante procesos de compostaje, transformándose en biomasa, dióxido de carbono y agua, sin generar residuos plásticos.

El avance representa una alternativa para reducir el impacto ambiental de los envases descartables y avanzar hacia soluciones más sostenibles dentro de la industria alimentaria.

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