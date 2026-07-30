"Han pasado muchos intendentes y sin embargo Suncho Corral ha caído en decadencia"

La candidata a intendente de la UCR, Luisina Santillán, cuestionó la falta de desarrollo en la ciudad y propuso generar empleo, mejorar los servicios básicos y fortalecer la articulación con instituciones.

Hoy 13:39

La candidata a intendente de Suncho Corral por la Unión Cívica Radical, Luisina Santillán, expresó su preocupación por la situación actual de la ciudad y aseguró que es necesario un cambio de rumbo para revertir años de estancamiento.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Vivo y veo las situaciones que atraviesa el pueblo, los parajes, la gente humilde con muchas necesidades. Han pasado muchos intendentes con promesas y sin embargo Suncho Corral ha caído en decadencia”, afirmó en diálogo con Radio Panorama.

En ese sentido, sostuvo que la ciudad “no ha evolucionado” y cuestionó la falta de articulación entre el municipio y las instituciones locales. “No hay un nexo del intendente para trabajar de manera coordinada y organizada. Queremos que haya una planificación para determinar qué es lo que hace falta”, remarcó.

Entre sus principales propuestas, Santillán destacó la necesidad de generar empleo genuino. “La mayor necesidad es el trabajo, no hay fuentes laborales. Uno de los proyectos es crear una fábrica de alpargatas”, indicó.

Asimismo, hizo hincapié en la mejora de los servicios básicos y el desarrollo urbano. “Quisiera embellecer el pueblo. Los servicios básicos son un compromiso y se deben cumplir. Hay barrios a los que no llega el agua”, señaló.

La candidata también planteó la importancia de fortalecer el ámbito cultural y acompañar a los jóvenes. “Me gustaría enfocarme en lo cultural, ayudar a los chicos que salen del pueblo financiándolos y brindando apoyo para que puedan crecer. Muchas veces terminan emigrando por falta de oportunidades, y eso es lo que queremos evitar”, concluyó.