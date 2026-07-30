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Independiente recibe a Newell's en Avellaneda con el objetivo de seguir por el buen camino

El Rojo y la Lepra llegan entonados tras ganar en la primera fecha del Torneo Clausura 2026. Desde las 21.15, ambos buscarán mantener el puntaje ideal en el Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini.

Hoy 14:12

Independiente recibirá este jueves desde las 21.15 a Newell's, en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, por la segunda fecha del Torneo Clausura 2026. Tanto el equipo de Gustavo Quinteros como el de Frank Darío Kudelka comenzaron el campeonato con un triunfo y ahora intentarán dar otro paso para consolidarse en la pelea por los primeros puestos.

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El Rojo arrancó el certamen con una importante victoria 2-0 sobre Estudiantes en La Plata gracias a los goles de Gabriel Ávalos y Santiago Montiel. Además, Maximiliano Meza volvió a vestir la camiseta de Independiente después de siete años y sumó sus primeros minutos en su regreso. En la previa del encuentro, Quinteros desmintió cualquier conflicto con el plantel y aseguró que la relación con los jugadores "está intacta".

Por su parte, Newell's debutó con un ajustado 1-0 frente a Talleres, con un gol de penal de Matías Cóccaro, dejando atrás un flojo primer semestre en el que terminó en los últimos puestos del Torneo Apertura y quedó eliminado tempranamente de la Copa Argentina. La Lepra buscará sostener la levantada con un plantel reforzado por las incorporaciones de Alan Soñora, Agustín García Basso, Franco Escobar y Lautaro Giannetti.

El encuentro contará con el arbitraje de Pablo Echavarría, mientras que Lucas Novelli estará a cargo del VAR. El partido se podrá seguir en vivo por ESPN Premium.

El probable once inicial de Independiente vs. Newell's, por el Torneo Clausura

Rodrigo Rey; Santiago Arias, Juan Fedorco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Maxi Gutiérrez, Santiago Montiel, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

La posible formación de Newell's vs. Independiente, por el Torneo Clausura

Josué Reinatti; Franco Escobar, Bruno Cabrera, Nicolás Goitea, Jerónimo Russo; David Sotelo o Alan Soñora, Luca Regiardo, Facundo Guch; Walter Mazzantti, Matías Cóccaro y Walter Núñez. DT: Frank Darío Kudelka.

Independiente vs. Newell's, por el Torneo Clausura: dónde ver en vivo y datos del partido

  • Hora: 21.15
  • TV: ESPN Premium
  • Árbitro: Pablo Echavarría
  • VAR: Lucas Novelli
  • Estadio: Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini

TEMAS Liga Profesional de Fútbol Club Atlético Independiente Club Atlético Newell’s Old Boys
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