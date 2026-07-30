La UEFA amenaza con boicotear el Mundial y desafía a la FIFA por el proyecto de Infantino

El organismo europeo endureció su postura contra la iniciativa de Gianni Infantino de incorporar inversores privados a las principales competencias de la FIFA y advirtió que sus selecciones y clubes no participarán en los torneos si el plan avanza.

Hoy 14:45

El conflicto entre la UEFA y la FIFA sumó un nuevo capítulo de máxima tensión. El organismo que preside el fútbol europeo emitió un contundente comunicado en el que anunció que buscará boicotear las principales competiciones organizadas por la FIFA, incluida la Copa del Mundo, si prospera el proyecto impulsado por Gianni Infantino para incorporar inversión privada en la gestión de los torneos más importantes.

La disputa se profundizó luego de que Infantino presentara la propuesta denominada FIFA Forward Enterprise (FFE), una sociedad que administraría competencias como el Mundial y el Mundial de Clubes, con una valoración inicial cercana a los 20.000 millones de dólares y la participación de inversores privados. La iniciativa generó un inmediato rechazo por parte de la UEFA, postura a la que también se sumaron la Concacaf y la AFC.

En un comunicado firmado en representación de sus 55 federaciones nacionales, la UEFA sostuvo que la Copa del Mundo "no está en venta" y calificó la propuesta como un "profundo fracaso de liderazgo". Además, aseguró que, si la FIFA mantiene el proyecto, ninguna selección afiliada a la UEFA disputará competencias organizadas por el máximo organismo, entre ellas el próximo Mundial y el Mundial de Clubes.

La posición europea recibió rápidamente el respaldo de distintas asociaciones nacionales. Entre ellas, la Federación Inglesa de Fútbol (FA) expresó su apoyo al boicot y afirmó que el Mundial "pertenece al fútbol y siempre será así". Mientras tanto, la FIFA aún no respondió oficialmente al ultimátum, en un conflicto institucional que amenaza con provocar una de las mayores crisis de la historia del fútbol internacional.