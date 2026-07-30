Huachana se prepara para recibir a miles de peregrinos en honor a la Virgen del Monte

Con la llegada de miles de peregrinos prevista para los próximos días, el Santuario de la Virgen de Huachana ya vive el clima de una nueva fiesta patronal.

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Servidores y voluntarios provenientes de distintos puntos de Santiago del Estero y del país trabajan intensamente para recibir a los fieles que cada año llegan para agradecer, pedir o cumplir promesas a la "Madre del Monte".

En diálogo con Noticiero 7, integrantes del grupo de servidores destacaron el significado espiritual que representa este lugar para quienes lo visitan.

"Ese verde del monte es un verde esperanza, un verde que te dice que no estás solo, que está tu Madre, que te abraza y te contiene. Ahí te das cuenta de que nunca te ha dejado", expresaron.

Los voluntarios explicaron que durante toda la celebración cumplen distintas funciones para garantizar el normal desarrollo de las actividades religiosas. Entre ellas, custodiar la imagen de la Virgen durante las 24 horas, orientar a los peregrinos y colaborar en el ingreso al predio.

Además, señalaron que cada año llegan servidores de diferentes parroquias de la diócesis e incluso de otras provincias, quienes ofrecen su tiempo de manera desinteresada para acompañar la festividad.

Uno de los aspectos que más se cuida es el espacio destinado a la oración. Para ello, existe una delimitación conocida como "la tranquera", que separa el sector comercial del lugar donde se encuentra la imagen de la Virgen.

"Del lado de afuera están los puestos de comidas regionales y artesanías. Hacia adentro se preserva un ambiente de silencio y oración para que cada persona pueda vivir plenamente las misas, las adoraciones y los momentos de encuentro con la Virgen", explicaron.

También recordaron que el amplio predio permite a los peregrinos instalar sus campamentos sin costo alguno, ya que el acceso es completamente gratuito.

Otro rasgo característico de Huachana es la escasa conectividad. Aunque la señal de telefonía continúa siendo limitada, en los últimos años se incorporaron equipos especiales que permiten realizar las transmisiones en vivo de las principales celebraciones religiosas.

De esta manera, el santuario ya está listo para recibir una vez más a miles de devotos que renovarán su fe junto a la Virgen de Huachana, en una de las manifestaciones religiosas más importantes del norte argentino.