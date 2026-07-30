Con gol de Kiki Ramos, la Selección Argentina Sub-17 empató con Ecuador

El equipo de Diego Placente igualó 1-1 en su segundo amistoso de preparación para el Mundial de Qatar. El delantero de Vélez, nacido en Haití, marcó el tanto albiceleste.

Hoy 15:51

La Selección Argentina Sub-17 igualó 1-1 ante Ecuador en su segundo amistoso de preparación para el Mundial de Qatar 2026, en un encuentro disputado a puertas cerradas en la cancha de Atlanta. El gol del conjunto dirigido por Diego Placente fue convertido por Stephen "Kiki" Ramos, una de las jóvenes promesas de Vélez.

El entrenador continúa utilizando estos compromisos para observar variantes de cara a la Copa del Mundo y, nuevamente, varios futbolistas del Fortín dejaron una buena imagen. Kiki Ramos, de 17 años y nacido en Haití, ya había sumado minutos en el primer amistoso y ahora se dio el gusto de convertir su primer gol con la camiseta albiceleste.

En el primer ensayo frente a la Tri, que terminó con victoria 2-1 para Argentina, también se habían destacado otros juveniles de Vélez: Benjamín Vallejo y Facundo Salinas, autores de los goles que le dieron el triunfo al conjunto nacional.

La Copa del Mundo Sub 17 se disputará nuevamente en Qatar entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre, con la participación de 48 selecciones. Argentina integrará el Grupo C junto a Dinamarca, Mozambique y Australia, con el objetivo de mejorar la actuación de la edición anterior, en la que alcanzó los 16avos de final antes de quedar eliminada por México en la definición por penales.