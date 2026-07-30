Terrible tragedia en Nueva Esperanza: una mujer murió tras el vuelco de un auto y cuatro personas resultaron heridas

El siniestro vial ocurrió este jueves sobre la Ruta Provincial Nº 4, en el acceso a la ciudad cabecera del departamento Pellegrini. Entre los lesionados se encuentran dos menores de edad.

Hoy 16:19

Una mujer perdió la vida este jueves como consecuencia de un violento vuelco ocurrido sobre la Ruta Provincial Nº 4, a la altura del ingreso a la ciudad de Nueva Esperanza, en el departamento Pellegrini. El hecho también dejó cuatro personas heridas, entre ellas dos menores de edad, que fueron trasladadas al hospital zonal.

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Según informaron fuentes policiales, el accidente se registró cerca de las 11.30, cuando un Chevrolet Classic blanco, que había partido desde San Miguel de Tucumán, volcó por causas que aún son investigadas.

En el automóvil viajaban cinco personas: el conductor, otro hombre adulto, una mujer y dos menores. Tras el alerta, efectivos de la Comisaría Comunitaria Nº 32 y personal de salud llegaron al lugar y asistieron a los ocupantes, quienes fueron derivados al Hospital Zonal de Nueva Esperanza.

Pese a la rápida intervención de los profesionales médicos, una de las mujeres que se trasladaba en el vehículo falleció debido a la gravedad de las heridas sufridas en el siniestro.

En la escena trabajó personal de Criminalística, que llevó adelante las pericias correspondientes para determinar la mecánica del vuelco. La Justicia dispuso las actuaciones de rigor y continúa con la investigación para establecer las circunstancias en las que se produjo el fatal accidente.