Alertan por un juguete viral con riesgo químico y piden retirarlo del mercado argentino

Tras la detección de niveles elevados de benceno en un popular juguete blando comercializado en una caja, desde la Cámara de la Industria del Juguete advirtieron sobre los riesgos para la salud y confirmaron que se solicitó su retiro del mercado.

Hoy 17:03

Un juguete que ganó popularidad en los últimos meses por su textura blanda y su efecto antiestrés quedó en el centro de la polémica luego de que se detectara la presencia de una sustancia química potencialmente peligrosa para la salud. Se trata del denominado "squishy damping", un producto que se comercializa dentro de una pequeña caja y que fue retirado de circulación en el Reino Unido tras los resultados de análisis de laboratorio.

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En diálogo con Noticiero 7 mediante videollamada, el doctor Julián Benítez, representante de la Cámara de la Industria del Juguete, explicó que las autoridades británicas detectaron que una partida de estos juguetes contenía hasta cuatro veces más del límite permitido de benceno, un compuesto químico presente en el petróleo crudo.

El especialista advirtió que el benceno está catalogado como una sustancia cancerígena, cuya exposición prolongada puede incrementar el riesgo de desarrollar enfermedades graves, como distintos tipos de leucemia. Además, señaló que el contacto o la inhalación de este compuesto también puede provocar efectos inmediatos como irritación, mareos, somnolencia y otros síntomas relacionados con la intoxicación química.

Frente a esta situación, Benítez indicó que la Cámara presentó una denuncia ante la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, con el objetivo de evitar que estos productos continúen comercializándose en el país.

Desde la entidad recomendaron a las familias verificar los juguetes que adquieren, comprarlos únicamente en comercios habilitados y prestar atención a posibles alertas oficiales, ya que el cumplimiento de las normas de seguridad resulta fundamental para reducir riesgos y garantizar productos aptos para el uso infantil.