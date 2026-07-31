Boca mudaría su localía al Ducó por el mal estado del césped de La Bombonera

El Xeneize analiza recibir a Estudiantes y Vélez en la cancha de Huracán por el Torneo Clausura, mientras avanzan los trabajos de recuperación del campo de juego del Alberto J. Armando. La idea es regresar a La Bombonera para el duelo ante Recoleta por la Copa Sudamericana.

Hoy 14:45

Boca está muy cerca de confirmar un cambio de localía para sus próximos compromisos del Torneo Clausura. Debido al deterioro del campo de juego de La Bombonera, el club utilizaría el estadio Tomás Adolfo Ducó, de Huracán, para recibir a Estudiantes y Vélez.

La decisión llega luego de que el césped del Alberto J. Armando mostrara un estado preocupante durante el partido de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana frente a O'Higgins, donde los desniveles y pozos complicaron el desarrollo normal del encuentro. Si bien también se evaluaron el Cilindro de Avellaneda y el estadio José Amalfitani, finalmente el Ducó aparece como la opción elegida por su cercanía con La Bombonera.

La dirigencia xeneize pretende preservar el terreno de juego mientras continúan las obras de recuperación iniciadas durante el receso por el Mundial 2026. En ese período se realizaron tareas de mantenimiento con maquinaria pesada y un tratamiento especial en los sectores que reciben menos luz solar, especialmente la zona cercana a los bancos de suplentes y los palcos. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados.

El objetivo de Boca es que el césped llegue en óptimas condiciones para el compromiso frente a Recoleta FC, correspondiente a los octavos de final de la Copa Sudamericana, por lo que la mudanza sería únicamente para los dos próximos encuentros del campeonato local.

La última vez que Boca salió de La Bombonera

No será la primera vez que el Xeneize deba cambiar de escenario por problemas en el campo de juego. La última ocurrió en febrero de 2024, cuando enfrentó a Sarmiento en el Nuevo Gasómetro por la Copa de la Liga debido a una situación similar. Dos años antes, en 2022, también hizo de local en el estadio de Vélez frente a Rosario Central por el mismo motivo.

En cuanto al Tomás Adolfo Ducó, la última vez que Boca actuó allí como local fue el 16 de diciembre de 1984, cuando derrotó 2-0 a Rosario Central con goles de Ariel Krasouski e Ivar Stafuza. Ahora, más de cuatro décadas después, todo indica que volverá a mudarse al estadio de Huracán mientras espera recuperar el césped de La Bombonera.