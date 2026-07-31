MotoGP reveló la sede del inicio del Campeonato Mundial de 2027

La nueva era del MotoGP comenzará en Buriram para poner a prueba los nuevos reglamentos de y la 79.ª temporada del campeonato.

Hoy 11:26

MotoGP inaugurará una nueva era en la categoría máxima del motociclismo con el Gran Premio de Tailandia del Campeonato Mundial. Esto será en la pista de Buriram, del 5 al 7 de marzo de 2027, siendo por tercer año consecutivo la prueba inaugural.

En este caso, representará el estreno de la normativa vigente para las temporadas del año 2027 hasta el 2031. El público apasionado crea un ambiente especial, que tiene la marca de este año en 228.228 espectadores durante los tres días, siendo uno de los mercados más importantes del campeonato.

Carmelo Ezpeleta, CEO de MotoGP Group, declaró: «Acoger la primera carrera de la temporada de MotoGP por tercer año consecutivo es una muestra de la excelente colaboración que hemos forjado en Tailandia y de la increíble pasión de los aficionados. Buriram siempre ha ofrecido uno de los mejores eventos de nuestro calendario, lo que lo convierte en el escenario perfecto para el lanzamiento de la nueva era técnica de MotoGP. La primera carrera bajo la normativa de 2027 marcará el inicio de un nuevo y emocionante capítulo para nuestro deporte, y estamos encantados de comenzar esta nueva etapa en Tailandia».

El GP de Buenos Aires sería una de las novedades del año próximo, que podría ubicarse en los primeros días de abril de 2027 en el renovado predio del Autódromo Oscar y Juan Gálvez.