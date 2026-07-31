El día que Tuli Acosta habló sobre su vínculo especial con Luck Ra: "Mi principal motivador"

Ante los rumores que la señalan como tercera en discordia, volvieron a circular sus palabras sobre la amistad y los inicios de su relación con el cantante cordobés.

Hoy 12:08

La ruptura entre La Joaqui y Luck Ra sigue generando repercusiones en el mundo del espectáculo y mantiene en vilo a sus seguidores y a los medios. El fin del romance, que había sido una de las relaciones más seguidas de la música argentina, abrió paso a una oleada de versiones cruzadas, especulaciones y rumores sobre los verdaderos motivos de la separación. Entre los nombres que comenzaron a circular, el de Tuli Acosta cobró especial protagonismo, señalada por algunos como la posible tercera en discordia, lo que llevó a que una entrevista suya se robara el centro de atención entre los fans.

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El foco puesto en Tuli resurgió a partir de un fragmento de una entrevista que la artista brindó a comienzos de julio en Mano a Mano (Resumido). En esa charla, Acosta se sinceró sobre su vínculo con Facundo Almenara, conocido artísticamente como Luck Ra, y recordó con afecto cómo comenzó su amistad y cómo fue la experiencia de convivir juntos durante la pandemia. “Yo no sabía que quería cantar, lo fui desarrollando. Fue el motivador principal. Me dijo: ‘Amiga, ¿por qué no cantás?’ y fue la primera persona que me explicó cómo componer”, relató Tuli, dejando en claro la influencia que tuvo el cantante cordobés en su carrera musical.

Al ser consultada sobre la profundidad de su relación con Luck Ra, Tuli no dudó en enmarcarla en términos de hermandad. “Es mi hermano de otra madre, de otro padre y de otra familia, pero es mi hermano de toda la vida”, aseguró. El video reflotado muestra a la bailarina e influencer detallando con nostalgia los comienzos de esa relación, cuando ambos compartieron techo en Córdoba durante el aislamiento obligatorio: “Nos hicimos amigos en la pandemia cuando empezamos a streamear juntos. Convivíamos, teníamos una sola computadora, agua fría y poca comida. El hambre de salir adelante era mucho más fuerte que el qué dirán”.

La Joaqui

Acosta también reveló que lo tiene agendado como “Facu Ra” y que comparten grupos en común, además de mantener una comunicación constante a través de videollamadas. “Siempre nos videollamamos, en realidad. Tengo como una videollamada fugaz”, comentó, reflejando la complicidad y el apoyo mutuo que caracterizó su amistad desde el principio.

En su momento, estas declaraciones pasaron desapercibidas y fueron tomadas como una anécdota emotiva sobre la amistad y la superación de obstáculos personales y profesionales. Sin embargo, luego de la confirmación del quiebre entre los cantantes, las redes sociales y algunos programas de espectáculos comenzaron a tejer versiones sobre la posible intervención de Tuli como tercera en discordia.

Fue en Ángel Responde (Bondi Live), el ciclo conducido por Ángel de Brito, donde las versiones y los rumores alcanzaron mayor intensidad. Aunque no hay declaraciones directas de los protagonistas apuntando en esa dirección, los comentarios y especulaciones en redes sociales alimentaron la polémica y pusieron a Acosta en el centro de la escena mediática.

A pesar de la presión y las preguntas, Tuli no se refirió abiertamente al tema. Fiel a su estilo, optó por enfocarse en su presente laboral y personal. Mientras terminaba su rutina de entrenamiento, la cantante publicó un video en el que se la veía posando con seguridad, luciendo su figura y luego bailando. Como si no le afectaran los rumores, acompañó las imágenes con una frase que muchos interpretaron como una respuesta indirecta a la situación: “Ni idea, yo ando en mi mundo”.

La historia, de todos modos, sigue sumando repercusiones y se mantiene como uno de los temas centrales en la agenda del espectáculo argentino. Entre declaraciones, videos virales y gestos en redes sociales, la ruptura de La Joaqui y Luck Ra sigue dando que hablar, mientras Tuli Acosta elige el silencio y la distancia, enfocada en su propio camino y en su crecimiento profesional.