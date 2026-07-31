Jorge Macri respaldó a Patricia Bullrich, pero mantuvo abierta la pelea por la Ciudad en 2027

El jefe de Gobierno porteño destacó el vínculo con la ministra de Seguridad, aunque la ubicó como una posible competidora electoral. También insistió en un acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza.

Hoy 12:51

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, dejó abierta la posibilidad de que Patricia Bullrich compita por la Ciudad de Buenos Aires en 2027, elogió su perfil político y destacó coincidencias en materia de gestión, aunque evitó ubicarla hoy como una aliada electoral.

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“Ella siempre es una competidora”, afirmó al tiempo que insistió en que cualquier definición sobre alianzas se resolverá el año próximo y en el marco de una discusión entre los partidos.

En una entrevista con Radio La Red, Macri sostuvo que todavía es prematuro hablar del escenario electoral de 2027 y remarcó que hoy su prioridad está puesta en la gestión. “Yo estoy enfocado en resolver los viejos problemas y las nuevas demandas de la Ciudad. El año que viene será momento de competir”, aseguró.

Consultado sobre la posibilidad de que Bullrich sea aliada o rival, evitó una definición tajante. “Veremos. El tiempo lo dirá”, respondió. Sin embargo, enseguida dejó una frase que marcó su mirada sobre la actual senadora de La Libertad Avanza: “Ella siempre es una competidora”.

El jefe de Gobierno explicó que conoce desde hace años a la exministra de Seguridad y destacó rasgos que, según dijo, ambos comparten. “La conozco bien a Patricia y ella siempre te va a responder que se anima. Está en su naturaleza y nos parecemos mucho en eso”, señaló.

Además, valoró declaraciones recientes de Bullrich sobre la administración porteña. “Su nota dejó aspectos muy valiosos. Ella destacó la política de orden y seguridad que estamos llevando adelante”, afirmó.

Al mismo tiempo, relativizó las diferencias que surgieron cuando Bullrich ironizó sobre quién debía quedarse con el mérito por la reducción de los piquetes. “Después chicaneó un poquito, divertido, cuando habló de quién se lleva el crédito por haber levantado los piquetes. Eso a mí no me preocupa compartir crédito cuando es a favor de la gente”, sostuvo.

Macri volvió a evitar definiciones sobre candidaturas y reiteró que las discusiones electorales llegarán más adelante. “El año que viene veremos quién compite, dónde y en qué categoría”, planteó. Aun así, volvió a elogiar a la dirigente libertaria: “Ella es competitiva, valiente y va al frente. Nos parecemos bastante en eso”.

Las declaraciones llegan pocos días después de que Bullrich no descartara postularse para gobernar la Ciudad en 2027. “Donde me necesiten, voy a estar”, sostuvo en una entrevista televisiva, donde aseguró que podría ser candidata y afirmó: “Me tengo una fe bárbara”.

En esa oportunidad, la exministra consideró que el PRO podría seguir gobernando la Ciudad, aunque sostuvo que necesitaría estar acompañado por dirigentes que “defiendan las ideas de la libertad”. También insistió en la necesidad de construir un acuerdo político amplio entre La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y otros espacios.

En línea con esa posibilidad, Jorge Macri volvió a ratificar que no descarta un entendimiento entre el PRO y el oficialismo nacional, aunque aclaró que cualquier decisión deberá ser adoptada institucionalmente por su partido.

“Yo estoy en el PRO y tengo una certeza: no tenemos que permitir que el kirchnerismo avance sobre la Ciudad y el país. No hay que volver al pasado. Hay que cuidar el esfuerzo que ha hecho la gente y cuidar el rumbo, que es el correcto”, sostuvo.

El mandatario porteño también señaló que el contexto económico sigue siendo complejo. “Necesitamos que la economía y el consumo mejoren porque el día a día está difícil para la clase media”, afirmó.

Sobre una eventual estrategia común para las próximas elecciones, insistió en que todavía no hay definiciones. “Cómo se resuelva el año que viene será una charla entre partidos el año que viene, entre el PRO, LLA, la UCR si ellos lo desean”, indicó. Como ejemplo de la relación con los libertarios en la Legislatura porteña, destacó: “Hemos logrado sacar leyes importantes en la Ciudad con LLA”.

En las últimas semanas, Macri ya había manifestado en distintas entrevistas que el principal objetivo político es impedir un regreso del kirchnerismo al poder y que, pese a las diferencias con La Libertad Avanza, existen “muchos puntos de vista en común”. También sostuvo que, si finalmente hubiera un acuerdo entre ambos espacios, responderá a una decisión del PRO a nivel nacional.

El jefe de Gobierno también fue consultado por las críticas que viene realizando Horacio Rodríguez Larreta contra la administración porteña y su intención de competir nuevamente por la jefatura de Gobierno.

Macri atribuyó esos cuestionamientos al momento político que atraviesa su antecesor. “A Larreta yo lo noto muy enojado y no sé bien por qué. No sé si es porque se le frustró ser presidente y está enojado por eso”, chicaneó.

Por otra parte, Jorge Macri volvió a rechazar las versiones sobre un distanciamiento con Mauricio Macri y aseguró que la relación personal y política atraviesa un buen momento.

“Con Mauricio estuvimos reunidos el martes. El vínculo está muy bien. ¿Eso quiere decir que tenemos exactamente la misma visión en todo? No. Pero lo mismo me puede pasar con cualquier otra persona de nuestro partido”, explicó.

Según detalló, ambos comparten el objetivo de fortalecer al PRO de cara a los próximos años. “Tenemos en claro hacia dónde queremos ir, cómo hacer crecer al PRO”, dijo.

En ese sentido, destacó el rol que desempeña el expresidente en el partido. “Mauricio está con un rol muy importante que es recorrer el país e identificar candidatos en ciudades importantes”, señaló.

Finalmente, reivindicó la gestión del PRO en los distritos que gobierna y puso el foco en la construcción política hacia el futuro. “Donde gestiona el PRO se nota la diferencia. Formar nuevas generaciones es valioso”, afirmó, antes de relativizar las versiones sobre supuestas tensiones internas: “Es más lo que se escribe que lo que pasa”.